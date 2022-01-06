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Halkbank’tan kadın girişimcilere destek

Halkbank, Türkiye’de kadın girişimci ekosistemini büyütme hedefiyle Üreten Kadınlar Yarışması’nı başlatıyor. Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarından oluşan bir jürinin belirleyeceği başarılı girişimciler, başta nakdi yardımlar olmak üzere girişimlerini büyütecek desteklerle ödüllendirilecek. Ödül töreni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilecek.

Ekonomi 06.01.2022, 13:45
Halkbank’tan kadın girişimcilere destek

Halkbank, Türkiye’de kadın girişimci ekosistemini büyütme hedefiyle Üreten Kadınlar Yarışması’nı başlatıyor. Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarından oluşan bir jürinin belirleyeceği başarılı girişimciler, başta nakdi yardımlar olmak üzere girişimlerini büyütecek desteklerle ödüllendirilecek. Ödül töreni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilecek.

Girişimci kadınları teşvik etmek amacıyla 2021’de avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Destek Paketini açıklayan ve 9 ilde düzenlediği Üreten Kadınlar Zirveleri ve Toplantılarıyla desteğini yurt dışına yayan Halkbank, bu yöndeki vizyonunu 2022’de daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Kadın girişimcileri geliştirecek bir ödüllendirme programı hazırlayan banka, bu doğrultuda ‘Halkbank Üreten Kadınlar Yarışmasını’ düzenliyor. Yarışmada mikro üretici kadın girişimci kategorisinde 1’inciye 200 bin, 2’inciye 150 bin 3’üncüye ise 100 bin TL ödül verilecek. KOBİ Üretici kadın girişimci kategorisinde 1’inciye 200 bin, 2’inciye 150 bin, 3’üncüye 100 bin TL’lik ödül verilecek. Kadın kooperatifi kategorisinde ise 1’inciye 200 bin, 2’inciye 150 bin, 3’üncüye ise 100 bin TL’lik ödül verilecek.

‘‘Üreten Kadınlar Projesi 88 bin 500 kadına ulaştı’’

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Kredi Destek Paketinin geldiği aşamayı ve Üreten Kadınlar Yarışması’nı, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Arslan, “Kurguladığımız finansal imkanlarla, 2021 yıl sonu itibarıyla tam olarak 88 bin 500 kadın girişimciye 8,6 milyar Türk Lirasını aşan kredi kullandırımı gerçekleştirdik. Üreten Kadınlar Toplantılarımızla neredeyse her meslek grubundan kadın girişimcinin hayatına olumlu katkılarda bulunma şansını yakaladık, desteklerimizin yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata vesile olduğuna harika başarı öyküleriyle tanıklık ettik. Projemizin birinci yılının sonunda yani 8 Mart 2022 tarihine kadar 100 bin girişimciye ve 10 milyar TL kredi hacmine ulaşma hedefi koymuştuk bu hedefi aşacağımıza inanıyoruz. Bu arada kadın girişimcilerimizde yüzde 99,6’lık geri ödeme yüzdesine sahip olduğumuzu paylaşmak isterim. Zaten biliyorduk ama kadınların borçlarına son derece sadık olduğunu bir kez daha görmüş olduk” diye konuştu.

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması

2022’de Halkbank olarak kadın girişimci ekosistemini büyütmeye yönelik desteklerini genişleteceklerini belirten Osman Arslan, Türkiye’nin her köşesinde ürettikleri ile kendisine, ailesine, yöresine, ülkesine katkı sağlayan kadınları ödüllendirmek amacıyla Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nı başlattıklarını ve bu yarışmayı sonraki yıllara da taşımayı arzu ettiklerini açıkladı.

Arslan, “Örnek çalışmalara imza atan, fark oluşturan girişim hikayesi olan, sürdürülebilir fayda oluşturan, pazarlamada ayrışan, ülkemizi yurt içinde veya yurt dışında başarıyla temsil eden ve Türkiye’nin kalkınması yolunda bulunduğu yöreye katma değer sağlayan kadınları ödüllendireceğiz. Ödüllerimizi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’da düzenleyeceğimiz Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni’nde takdim edeceğiz” dedi.

Kategoriler ve ödüller

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda çeşitli başlıklar altında para ödüllerinin yanı sıra iki özel ödül ve çeşitli destekler sunulacak. Mikro üretici kadın girişimci kategorisinde 1’inciye 200 bin, 2’inciye 150 bin 3’üncüye ise 100 bin TL ödül verilecek. KOBİ Üretici kadın girişimci kategorisinde 1’inciye 200 bin, 2’inciye 150 bin, 3’üncüye 100 bin TL’lik ödül verilecek. Kadın kooperatifi kategorisinde ise 1’inciye 200 bin, 2’inciye 150 bin, 3’üncüye ise 100 bin TL’lik ödül verilecek.

Sıfır Atık Kategorisi

Özel ödüllerle ilgili bilgi veren Osman Arslan, “Sıfır Atık hedefini tüm hizmet birimlerinde hayata geçiren bir banka olarak; Üreten Kadınlar Toplantılarımız boyunca çevre hassasiyetimizi hep ön planda tuttuk. Dolayısıyla, çevresel farkındalığı yükselten, bu konuda öne çıkan ürün veya hizmeti olan bir kadın girişimcimiz, Sıfır Atık Kategorisi Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacaktır. Ayrıca yarışmamızda, Türk lirasının üzerinde resmi yer alan ve dönemindeki çalışmalarla Türk kadınlarına ilham veren Fatma Aliye Topuz adına da özel bir ödül vereceğiz” diye konuştu.

Girişimcilere eğitim, pazarlama, iletişim ve bankacılık uygulamaları desteği

Nakdi ödüllerin yanı sıra girişimci ve kooperatiflere eğitim, pazarlama, iletişim desteği ve avantajlı bankacılık uygulamaları sunacaklarını ifade eden Arslan, “Bankamız bünyesinde kurulan ve kadın girişimcilerimize geniş bir yelpazede sürekli eğitim desteği sunacak olan ‘Üreten Kadınlar Akademisi’ çatısı altında tüm finalistlere kapsamlı girişimcilik eğitimleri verilecektir. Bununla birlikte tanıtım amaçlı kurguladığımız Medya İletişim Paketi çerçevesinde, reklam ve iletişim odaklı medya fırsatları sağlayacağız. Yarışmamıza katılan kadın kooperatifleri içerisinden seçilenlere 8 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz ödül töreninde stant açarak, kendilerini ve ürünlerini tanıtma imkânı sunacağız. Ayrıca Yaşam Boyu Bankacılık Hizmet Paketi ile girişimcilerimizin havale - eft işlemlerinden ücret alınmayacak ve kredi kartı ile POS aidatı talep edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

‘’Yarışmanın kaybedeni yok: Tüm katılımcılara girişimcilik eğitimi’’

“Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda kaybeden olmayacaktır” diyen Osman Arslan, “Tüm kadın girişimcilerimize kıymet veriyoruz. Bu nedenle tüm katılımcılarımıza ‘Temel Girişimcilik Eğitimi’ hediye edeceğiz” paylaşımını yaptı.

Arslan, “Kadınları ekonomik hayata daha fazla dahil edebilmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla, ekonomik olduğu kadar sosyal fayda da sağlayacak çözümler geliştiriyoruz. Açıkladığımız ödül programımıza da bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Halkbank olarak kadınların her alanda desteklenmesi konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Başvuru ve jüri üyeleri

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’na başvurular, bankanın web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Değerlendirmeyi yapacak jüri üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, BEE’O Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Big Chef’s Kurucusu Gamze Cizreli, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz.

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