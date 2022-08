Halkbank’tan Kadın Girişimci Destek Paketi ile 132 bin kadın girişimciye 15,1 milyar TL destek

Halkbank'ın kadın girişimcilerle bir araya gelmek ve onlara yeni iş alanlarındaki fırsatları tanıtmak üzere hayata geçirdiği Üreten Kadınlar Buluşmaları, Rize'de devam etti. Türkiye’deki tüm girişimci ve girişimci adaylarını, kadınları, kadın kooperatiflerini yerel iş insanlarını ve gençleri bir araya getirmeyi hedefleyen etkinlik Halkbank'ın dijital platformu üzerinden canlı olarak da yayınlandı. Genç Girişimci Destek Paketi’nden faydalanan girişimci kadınlara üretkenliklerini desteklemek amacıyla kredilerinin sembolik olarak takdim edildiği buluşmada, “Marka Kooperatifler” ve “İlham Veren Kadınlar” panelleri düzenlendi.

Kadın girişimcileri dinlemeyi, talep ve ihtiyaçlarını anlamayı ve kendi çözüm önerilerini paylaşmayı hedeflediklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Sahada olmak, müşterilerimize yakınlık, samimiyet ve sıcaklık her zaman önceliğimiz olmuştur. Bugün bizleri bir araya getiren etkinlik dizisine, geçtiğimiz yıl Dünya Kadınlar Günü’nde duyurduğumuz ve kadın girişimcilere uygun koşullarda finansman sağlamayı hedeflediğimiz Kadın Girişimci Kredi Destek Paketimiz vesile oldu. Kadınları iş yaşamına katılım konusunda teşvik etmek, onları birer girişimci olarak hayallerine koşarken desteklemek amacıyla çıktığımız bu yolda, çok kısa süre içinde büyük mesafe kat ettik. Türkiye genelinde 132 bine yakın kadın girişimciye desteğimizi ulaştırdık. . Tüm bu işlemler sonucunda 15,1 milyar TL'yi hayırlara vesile olacağına inandığımız girişimler için kredi olarak kullandırdık. Bu çalışmaların meyvelerini hep birlikte toplayacağımıza ve ülkemiz insanlarının yaşamlarına değer katacak girişimler kazandıracağımıza inanıyorum.”

“Doğu Karadeniz’de 6 bine yakın kadın girişimciye 606 milyon TL kredi kullandırdık”

Halkbank'ın Doğu Karadeniz bölgesinde 52 şubeyle faaliyet gösterdiği ve toplam 737 kişiyi istihdam ettiği bilgilerini veren Arslan şunları ifade etti:

“Bölge'nin ekonomik gelişimine büyük önem veren bankamız, bu bölgede sosyal yaşamı çok iyi tanıyan ekiplerle çalışmaktadır. Bölgedeki işletmelere özel çözümler geliştiren saha arkadaşlarımız, ekonomik canlılığı devam ettirmek üzere esnaf ve KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarına uygun koşullarda çözüm sağlayabilmek için canla başla çalışmaktadır. Karadeniz bölgesinde yoğun çalıştığımız alanlardan biri de kadın girişimcilerdir. Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 6 bine yakın kadın girişimci, verdiğimiz desteklerden yararlanmıştır. Hayallerine ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz bu girişimcilerin toplam kredi hacmi de 606 milyon TL'yi aşmıştır.”

Arslan, verdikleri kredilerin hangi işlemlerde kullanıldığına, işletmenin ve Türkiye ekonomisinin büyümesine ne gibi katkılar sağladığına çok önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bu konuda yaptığımız çalışmalarda; sağladığımız kredilerin öncelikli olarak işletme borçlarını ödemede kullanıldığını görüyoruz. Bu verinin, bankamızın çalışmalarının ülkemizde çarkların dönmeye devam etmesi ve her türlü ekonomik koşulda istihdamın sürmesi bakımından önemini bir kez daha ortaya koyduğuna inanıyoruz. Bunun yanında üretim kapasitesi artırma, yeni ekipman yatırımı ve ürün geliştirme gibi işletmelerin katma değer üretimini destekleyen alanlarda da bir yoğunlaşma olmasından memnunuz. Başlangıç sermayesi olarak bu desteği kullanan tüm girişimcilere de yollarının açık olmasını diliyoruz.”

Arslan, kadın girişimciliğine katkı sağlayacağına inandıkları bir ürününün de Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı olduğunu ifade ederek, “Bu ürünü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ilk kez tanıttık. Kısa süre içinde de büyük talep aldık. Paraf Üreten Kadın Kredi Kartımız ile kadın girişimcilere ücretsiz, faizsiz 5 taksit imkânı sunuyoruz. Kadın girişimcilere özel kredi kartımızın sağladığı avantajları özel günlerde ilave paraf para ile genişletmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“Kooperatiflerde markalaşmanın ön planda olması gerektiğine inanıyoruz”

Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki kadın kooperatiflerine yönelik bir saha çalışmasını gerçekleştirdiklerini ve bu çalışmalardaki gözlemlerimizden yola çıkarak Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’ni hayata geçirdiklerini belirten Arslan şunları söyledi:

“Kooperatiflerde markalaşmanın ön planda olması gerektiğine inanarak bu yılki buluşmalarımızda kooperatif temsilcilerimiz ile bir araya geliyor; onlarla markalaşma, pazarlama ve sosyal medya konularında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Etkinliklerimizde kooperatiflerimiz, stantlarını açarak el emeği ürünlerini katılımcılara sergileme fırsatı bulmaktadır. Kooperatiflere çıktıkları bu yolda başarılar dilerim. İş yaşamına katılan kadınların, günlük becerileri kadar teoride bilgi sahibi olmaları da bizim için çok önemlidir. Bu nedenle kadın girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve her an bilgiye ulaşabilmeleri amacıyla Üreten Kadınlar Akademisi’ni hayata geçirdik. Online ulaşılabilen Üreten Kadınlar Akademisi’nde şu an 130’dan fazla eğitim bulunmaktadır. Nakit akış yönetiminden satış-pazarlama tekniklerine, marka yönetiminden dijitalleşme ve e-ticaret uygulamalarına dek girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği tüm konulara yer verilmektedir.”

Halkbank’tan girişimci gençlere azami 350 bin TL’ye kadar genç girişimci kredisi

Halkbank kadınlara yönelik bu çalışmaların yanında, geleceğe ışık olan tüm gençlerin iş hayatında var olmaları ve varlıklarını sürdürebilmeleri amacıyla da destekler veriyor. Üniversite mezunu, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi olmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan gençlerimizin desteklenmesini hedefleyen banka, 35 yaşını aşmamış girişimcilere yönelik genç girişimci kredisini, azami 350 bin TL limitle ve 60 aya varan vade fırsatıyla sunuyor.

“Marka Kooperatifler” ve “İlham Veren Kadınlar” panelleri ile örnek başarı hikâyeleri paylaşıldı

Halkbank Üreten Kadınlar Rize Buluşması’nda “Marka Kooperatifler” ve “İlham Veren Kadınlar” panelleri düzenlendi. Ebru Erke moderatörlüğünde gerçekleşen “Marka Kooperatifler” panelinde, başarı elde etmiş kadın kooperatiflerinin temsilcileri deneyimlerini aktardı. Ordu Kadın Emeği Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Kocamanoğlu, Hopa Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Neziha Topaloğlu ve Kadınlar Dokuyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Toy panelin konuşmacıları arasında yer aldılar.

Zeynep Türkoğlu moderatörlüğünde düzenlenen “İlham Veren Kadınlar” paneline ise; Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, TT Farm Yönetim Kurulu Başkanı Elif Çakıroğlu ve Kral Pestil Köme Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir konuşmacı olarak katıldı.