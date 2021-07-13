Halkbank’tan istihdama dönüşen destek

Halkbank Üreten Kadınlar Toplantıları’nın 6’ncısı; Bursa, Antalya, Gaziantep, Trabzon ve Samsun’dan sonra Konya’da gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Meltem Acet’in üstlendiği İç Anadolu Bölgesi’ndeki bu etkinlikte, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Kadın Girişimci Kredi Paketi’nin ulaştığı hacme dikkat çekti.

“Girişimci kadınlarımız harika başarı öykülerine imza atmaktadır”

Halkbank Genel Müdürü, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden bu yana 39 bini bulan kadın girişimcimiz kredi paketimizden faydalanmış ve 3,6 Milyar TL’yi aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Destek Paketimizin sağladığı ivmeyle kadınlarımız yeni başarı öyküleri yazmaya devam etmektedir. Örneğin Konya’da sulama sistemleri iş kolunda faaliyet gösteren bir girişimcimiz, bankamızın desteği ile ticaretini yaptığı sistemin imalatını da yapacak kapasiteye ulaşmış, çiftçilere eğitim ve danışmanlık verecek biçimde hizmetini genişletmiş ve ihracata başlamıştır. Ankara’dan oto yedek parça sektöründe yer alan bir başka kadın girişimcimiz ise, kredi sayesinde nakit sıkışıklığını aşmış, pandemi sürecinde işlerini büyüterek 30 kişilik yeni istihdam oluşturmuştur” diye konuştu.

İç Anadolu Bölgesi’nde de Kadın Girişimci Kredi Paketi’ne ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Halkbank Genel Müdürü, “Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Konya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Sivas illerimizden 6 bin kadın girişimcimiz desteğimizden faydalanmış, İç Anadolu Bölgesi özelinde toplamda 526 Milyon TL’yi aşkın kredi hacmine ulaşılmıştır” açıklamasını yaptı.

‘İlham Veren Kadınlar’ ve ‘Gelecek İçin Sıfır Atık’ başlıklı paneller düzenlendi

Halkbank Üreten Kadınlar Konya Toplantısı’nda Kadın Girişimci Kredi Paketi’nden faydalanan kadınları temsilen İç Anadolu Bölgesi’nden 14 kadın girişimciye üretkenliklerini desteklemek adına kredileri sembolik olarak takdim edildi. Ardından “İlham Veren Kadınlar” ve “Gelecek İçin Sıfır Atık” başlıklı paneller düzenlendi.

Zeynep Türkoğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen ‘İlham Veren Kadınlar’ paneline konuşmacı olarak Medlis Kurucusu Melis Tasacı, Çemen’s Gurme Kurucusu Hülya Tiritoğlu, Tea-Co Kurucusu Nazlı Esen ve Köklü Yemcilik Kurucusu Nurhan Köklü katıldı.

Nilüfer Batur’un moderatörlüğünde düzenlenen ‘Gelecek İçin Sıfır Atık’ panelinde ise konuşmacı olarak Yaşayan Köy Müzesi Kurucusu Sema Demir, Koza İmalat Kurucusu Nihal Ermiş, DBS Baca Sistemleri Kurucusu Duygu Şen Akın ve Afşar Balam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucusu Figen Ar yer aldı.