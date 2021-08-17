Halkbank’ta Müşteri Odaklı Dijital Transformasyon Süreçleri Linktera Desteğiyle Hızlanıyor

Uçtan uca danışmanlık ve dijital dönüşüm projeleri yürüten mühendislik şirketi Linktera, “Önce Halk, Sonra Banka” anlayışıyla 1938’den beri faaliyet gösteren Halkbank ile önemli bir projeye imza atıyor. Projeyle Halkbank’ın köklü bankacılık kültürü ve liderliğinde Linktera Süreç Mükemmeliyeti ekipleri stratejik yol planları ve dijital indeksi artırılmış iş akışları üzerinde çalışırken doğal dijital altyapıya geçişin ilk adımları atılmış olacak. Projeyle dijitalleşme indeksinin ve verimliliğin artırılması, operasyonel yükün azaltılması ve yeni süreçlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Projede Linktera, Halkbank’ın mevcut Ticari Krediler Tahsis süreçlerinin tanımlanması ve kullanıcı talepleri doğrultusunda iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ile dijital indeksi yüksek yeni yapının oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Veri ve kullanıcı odaklı dönüşüm projesi

Veriden destek alan süreçlerle müşteri deneyimi odaklı danışmanlık hizmetleri sunduklarını belirten Linktera, iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Halkbank ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında, veriyi, kullanıcı memnuniyetini ve süreci ön plana çıkaran bir yaklaşımla Halkbank’ın köklü bankacılık deneyiminin getireceği faydaları en üst seviyede kullanacağız. Veriye ve analitik yeteneklere dayalı fonksiyonların edinimini hedeflediğimiz projeyle operasyonel yüklerin azaltılması ve verimliliğin maksimum seviyeye çıkarılması için sistem geliştirme ve entegrasyon projelerindeki tecrübelerimizden yararlanarak tüm yetkinliğimizle çalışacağız.”

Halkbank, öncü uygulamalarla geleceğe hazır

Kuruluşundan bu yana yenilikçi teknolojilerin kullanılması suretiyle müşterilerine en iyi ve en hızlı hizmeti vermeyi hedefleyen Halkbank, bünyesinde oluşturduğu Dijital Dönüşüm Ofisi ve Bilişim Teknolojileri öncülüğünde tüm müşterilerin finansal hizmetlere en kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmesi amacıyla dijital çözümler konusunda sistemsel altyapısını sürekli geliştirmeye devam ediyor.

Yapılan açıklamada: “Bankamız ihtiyaçları doğrultusunda, konusunda deneyimli, uzman ve sektörün önde gelen şirketleriyle iş ortaklığı kurmaktadır. Bu sayede müşterilerimizin ve çalışanlarımızın deneyimleriyle finansal piyasaların iyi uygulamalarını harmanlayarak, en uygun çözümleri geliştirmekteyiz. Bankamız, Ticari Kredi Dönüşüm Programının ilk adımı olarak; değişim planlanması, dijital çözümlerin etkin olarak kullanıldığı iş akışlarının oluşturulması hususlarında Linktera ile iş ortaklığı oluşturmuştur. Yapılan açıklamada; Halkbank, çözüm ortağıyla birlikte ticari kredilendirme süreçlerinde; müşteri odaklı, kullanıcı dostu ve dijital çözümlerin etkin olarak kullanılacağı iş akışlarının oluşturulmasını ve değişim adımlarının etkin olarak planlanmasını hedeflemektedir” ifadelerine yer verildi.