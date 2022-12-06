Halkbank’ın kredi kartı Paraf, 10. yaşını yeniliklerle kutluyor

Halkbank’ın “yenilikçi ve ayrıcalıklı” bir kredi kartı olarak 2012 yılında müşterilerine sunduğu Paraf, 10’uncu yılını 6,5 milyon kullanıcısı ve kredi kartı sektörüne getirdiği yeniliklerle kutluyor. Her segmentten müşterisinin ihtiyacına özel geliştirilmiş ürünler sunan Türkiye’nin ayrıcalıklı kartı Paraf, Cumhuriyetimizin 100’üncü, Halkbank’ın ise; 85’inci yılı olan 2023’te önemli atılımlar yapmayı planlıyor.

2022’de “Paraf Üreten Kadın”, “Paraf Kadın”, “Paraf Premium” ve “Paraf Genç” ürünlerini hizmete sunan Halkbank, bundan sonra da yeni nesil ürünleriyle hizmet vermeye devam edecek. Müşterilerine; Cumartesi Restoran İndirimi, ParafÜstü, Paraf Günüm, Artan ParafPara gibi avantajlar sağlayan Paraf, yeni yılda da yeni avantajlar sunmayı sürdürecek.

Ürün portföyünü giyilebilir teknolojilerden doğa dostu çözümlere kadar farklı alanlarda genişletmeyi planlayan Halkbank, dijital bankacılık altyapısıyla öncü olmaya devam edecek.

Paraf’ın 10’uncu yılı nedeniyle açıklamalarda bulunan Halkbank Genel Müdür Osman Arslan, “Paraf’ın bugün geldiği nokta memnuniyet verici. 10 yılda birçok ilki hayata geçirdik, önemli başarılara imza attık, yakaladığımız bu ivmeyi önümüzdeki dönemde daha da yukarıya taşıyacağız” dedi.

Paraf’ın 2012 yılında güçlü bir vaatle yola çıktığını hatırlatan Arslan şunları söyledi:

“10 yılda piyasaya sunduğumuz ürünler ve kullanıcılarımıza sağladığımız yeniliklerle, ayrıcalıklar sunan kart vaadimizi yerine getirdik. Paraf’ı kart pazarının önemli bir oyuncusu haline getirmek için yaptığımız yatırımların karşılığını bugün net bir şekilde görüyoruz. Özellikle esnaf ve Kobilerin ihtiyaçlarını derinlemesine analiz ederek ticari kart pazarına sunduğumuz ürünler önemli başarılara imza attı. Ticari kart pazarında adet anlamında en büyük iki oyuncudan biriyiz. Hizmetlerimizi geliştirirken; esnaf ve Kobilerimiz başta olmak üzere tüm müşteri segmentlerimizin ihtiyaçlarına özel ve hızlı çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

Yüzükle ödeme dönemi başlayacak

Paraf’ın yeni dönemde hayata geçireceği projelerle ilgili bilgiler de veren Osman Arslan, Paraf’ın dijital altyapısını ve ürün portföyünü geliştireceklerini açıkladı. Arslan, “Yerli ödeme altyapısı Troy iş birliğiyle hayata geçireceğimiz yeni ürünümüz Paraf RingPay ile giyilebilir teknolojiler alanına yatırım yaparak, Türkiye’de ilk defa yüzükle ödeme dönemini başlatacağız. Yıllık cirosu belirli bir tutar üzerinde olan firma sahiplerine özel, üst segment ticari kredi kartı Business Plus’ı piyasaya sunacağız. Doğaya zarar vermeyen, geri dönüştürülebilen Paraf Doğal ile sürdürülebilirliği iş modelimize dahil ediyoruz. Yeni nesil bankacılık alanında yatırımlarımız tüm hızıyla devam edecek. Halkbank İnternet Şubesi, Mobil Şube kanallarından kartın teslimini beklemeden, online olarak alışveriş yapmaya hazır Dijital Banka Kartı ve Dijital Kredi Kartı çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

10. yıla özel kampanya ve reklam filmi

Paraf yeni yaşını tüm şubelerinde çalışanları ve müşterileriyle birlikte kutluyor. Paraf’ın 10. yılına özel hazırlanan kampanya kapsamında; 5-11 Aralık 2022 tarihleri arasında 50 TL ve üzeri en az 10 adet veya daha fazla yapılacak işlemlerden en düşük tutarlısı müşterilere hediye ediliyor; Paraf müşterileri 1.000 TL’ye varan indirim kazanıyor. Bu özel kampanya, “İyi ki doğdun Paraf” adlı yeni reklam filmi ile tanıtılıyor.