Halkbank’ın 84. yaşını kutladığı yeni reklam filmi ekranlarda

Yeni imaj kampanyasında bankanın reklam yüzü Kerem Alışık ve Ömer, yolda rastladıkları gençleri gidecekleri yere bırakmak için araçlarına alıyor. Alışık’ın sorusuna gençler hayalleri ve projeleri olduğunu ama başarabileceklerinden şüphe duyduklarını söyleyince Kerem Alışık ve Ömer onları ilham dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta gençler, Halkbank’tan aldıkları destekle işini kuran ve büyüten girişimcilerle tanışacaklarından habersiz yola devam ediyorlar.

Gençler, önce Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması birincisi ile bir araya geliyor. Onun hikâyesini dinledikten sonra bir çiftçiden toprağa ve memlekete dair unutulmayacak sözler duyuyorlar. Geçtiğimiz aylarda açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçtikten sonra, bu sefer pandemi döneminde Halkbank’ın destekleriyle ayakta kalan bir kadın esnaf ile buluşan gençler son olarak Bilişim Vadisi’nde oyun tasarımcısı başarılı bir genç girişimciye konuk oluyor. İlham dolu bu yolculuğun sonunda gençler mesajı aldıklarını ve başarmak için çalışmaya devam etmeleri gerektiğini dile getiriyorlar. Gençlerin 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadelenin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına atıfta bulunarak “hadi yürüyelim arkadaşlar” mesajıyla sona eren filmin çekimleri İstanbul, Çanakkale ve Silivri’de 4 günde gerçekleştirildi.