Halkbank yeni Paraf Premium kartını duyurdu

“Her segmentten müşterimize özel, geniş ürün yelpazesi Paraf’ta”

Halkbank müşterilerinin bankalarına olan bağlılığını gözeterek, yüksek mevduat sahiplerine özellikleri artırılmış üst segment bir kart sunmayı amaçladıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Yaklaşık 6 milyon kullanıcısı bulunan Paraf'ın her segmentten müşterimize özel ve ihtiyaca göre geliştirilmiş geniş ürün yelpazesine Paraf Premium da katıldı. Müşterilerimizin davranışlarını ve alışkanlıklarını yeni teknolojik uygulamalarla analiz ederek oluşturduğumuz çözümlerin bir parçası olan Paraf Premium, yüksek mevduat sahiplerine özel olarak geliştirilmiştir. Müşterilerimiz Paraf kart sahibi olmanın ayrıcalıklarını en üst seviyede hissedecekleri bu kartta kampanyaların yanında birçok özel hizmet de bulacak, tüm Paraflılar gibi mobil uygulamamız üzerinden sanal cüzdan ve QR kod ile ödeme seçeneklerini kullanabilecektir. Yılın sonunda Paraf’ın 10. doğum gününü kutlayacağız. Paraf’ın 10. yaşında, farklı müşteri kitlelerine sunulacak yeni ürünlerle Paraf ürün seçeneklerini artırmayı, yeni müşteri kazanımını ve tüm kart sahiplerine yeni ayrıcalıklar sunmayı amaçlamaktayız.”