Halkbank, Üreten Kadınlar Yarışması’nın startını 3 Ekim’de veriyor

Kadın girişimcileri desteklemek ve kadın kooperatiflerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi’ni lanse eden ve bu tarihten itibaren yurt genelinde Üreten Kadın Buluşmaları’na devam eden Halkbank, Üreten Kadınlar Yarışması’nın ikincisi için başvuruların 3 Ekim 2022’de başlayacağını duyurdu. Yarışmanın, girişimcileri motive ettiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl 7 coğrafi bölgede ve 9 ilde gerçekleşen etkinlik serimizin ardından hayata geçirdiğimiz Üreten Kadınlar Yarışması’nda başarılı kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine ödüllerini sunmuştuk. Yarışmanın ardından İzmir’de başlattığımız etkinlik serimizin ikinci etabında şu ana kadar Adana, Diyarbakır, Kocaeli, Rize ve Erzurum'daki kadın girişimciler ve kooperatiflerle bir araya geldik. Bugüne kadar 138 binin üzerinde kadın girişimciye 16,8 milyar TL kredi desteği sağladığımız Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi’nin de etkisiyle, kadın girişimci ekosisteminde büyük bir canlılık olduğunu görmekteyiz. Buradaki hareketliliğin yarışmamızın ikinci yılındaki rekabeti artıracağına inanmaktayız.”

“İşletmelerin iktisadi faaliyetlerine katkı vermeyi amaçlamaktayız”

Geçtiğimiz yıl başlayan Üreten Kadınlar Buluşmaları’na bugüne kadar farklı meslek gruplarından binlerce kadın girişimcinin katıldığını ve bu kapsamda farklı işletme ihtiyaçlarına yanıt verme şansı bulduklarını belirten Arslan şunları söyledi:

“Türkiye genelinde binlerce müşterimizle bir araya geldiğimiz etkinliklerde, girişimcilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek ürün ve hizmetlerimizi tanıtmayı amaçlamaktayız. Yurdun her köşesinde; üreten, yaşadığı bölgeye katkı vermeyi kendine ilke edinen kadınları tüm gücümüzle desteklemekteyiz. Ülkemize yeni işletmeler ve girişimciler kazandırmak için çıktığımız bu yolda inanç ve kararlılıkla yürümekten, kadın girişimcilerin bankamızın desteğiyle işlerini büyüttüklerini görmekten büyük memnuniyet duymaktayız. Sağladığımız destekler; daha fazla yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata vesile olduğu için mutluluk duyuyoruz.”

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda girişimcileri desteklemek üzere nakdi ödüllerin yanında ayni ödüller de verileceğine dikkat çeken Arslan, “Geçtiğimiz yıl ilk üçe giren yarışmacılar için tasarlanan ayni ödüllerimizle, işletmelerin iktisadi faaliyetlerine katkı vermeyi de amaçlamaktayız. Tüm girişimci kadınları yarışmaya katılmaya ve aynı çatı altında ortak bir heyecanı yaşamaya davet ediyoruz” dedi.

Yarışmada ilk üçe girenlere özel ödüller

Yarışmaya başvurular, 3 Ekim – 25 Kasım 2022 tarihleri arasında bankanın web sitesi www.halkbank.com.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışma komitesinin değerlendirmesi ise; 9 kişiden oluşan jüri heyeti tarafından yapılacak. Mikro Üretici, KOBİ Üretici, Kadın Kooperatifleri kategorilerinde ilk üçe girenlerin ödüllendirileceği yarışmada Halkbank, Sıfır Atık kategorisi birincisine 500 bin TL özel ödül verecek.

Ödül Kategori 1. 2. 3. Mikro Üretici Kadın Girişimci 325.000 TL 250.000 TL 200.000 TL KOBİ Üretici Kadın Girişimci 375.000 TL 300.000 TL 250.000 TL Kadın Kooperatifi 400.000 TL 300.000 TL 250.000 TL Sıfır Atık 500.000 TL

Nakdi ödüllerin yanı sıra, yarışmada ilk üçe girenlere Medya İletişim Paketi, Proje Kredi Paketi, Yaşam Boyu Bankacılık Hizmet Paketi, E-Ticaret Entegrasyonu Paketi ve E-İhracat Paketleri de ödül olarak verilecektir. Ayrıca, yarışmada finale kalan tüm Kadın Kooperatiflerine Bankamızın sponsorluğunda, belirlenen illerde düzenlenecek olan ve kadın kooperatiflerinin işlerini büyütmelerini amaçlayan Halkbank Üreten Kadınlar Pazaryeri Alışveriş Festivali’nde ücretsiz stant hakkı sunulacaktır. Bunun yanında tüm katılımcılarımız “Halkbank Üreten Kadınlar Akademisi” tarafından düzenlenen sertifikasyon programına katılabilecektir.