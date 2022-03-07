banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine bir zam daha!
Benzin ve motorine bir zam daha!
Banka faiz oranları düştü! İşte tüm vatandaşları ilgilendiren o oran!
Banka faiz oranları düştü! İşte tüm vatandaşları ilgilendiren o oran!
Sıfır otomobil alacaklara kötü haber!
Sıfır otomobil alacaklara kötü haber!
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Şubat ayında otomobil satışı arttı!

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Halkbank, gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması’yla Türkiye’nin başarılı kadın girişimcilerini maddi desteklerin yanı sıra eğitim, tanıtım ve yaşam boyu bankacılık hizmet paketleriyle ödüllendirdi.

Ekonomi 07.03.2022, 17:42
Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Halkbank, gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması’yla Türkiye’nin başarılı kadın girişimcilerini maddi desteklerin yanı sıra eğitim, tanıtım ve yaşam boyu bankacılık hizmet paketleriyle ödüllendirdi.

Kadın girişimcileri teşvik etme hedefiyle yola çıkan Halkbank, düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni’nde başarılı girişimcileri ödüllendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin katıldığı ödül töreni, Hilton İstanbul Bomonti Oteli’nde Ebru Akel’in sunumuyla gerçekleştirildi.

Bir yılda 105 bin kadına ve 10,7 milyar TL kredi hacmine ulaştık

Törende kazanan girişimcilere ödüllerini veren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Tam bir yıldır ilmek ilmek dokuduğumuz ve çok başarılı sonuçlara ulaşan Üreten Kadınlar projemizi, yeni ufuklara taşıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Arslan, “Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketimizi hayata geçirdik. Kurguladığımız finansal imkânları, 7 bölgemizde düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Toplantıları’yla anlattık. Sürece, kadın kooperatiflerini dahil ettik. Ve tüm bu çalışmalarda bir yıl içinde 100 bin kadına ve 10 milyar TL’lik finansman desteğine ulaşmayı hedefledik. Büyük bir mutlulukla bu hedefimizi aştığımızı paylaşmak istiyorum. Bir yılda 105 bin kadına ve 10,7 milyar TL’lik kredi hacmine eriştik. Sağladığımız desteklerin yatırıma ve üretime dönüştüğüne, istihdam oluşturduğuna ve ihracat yapmaya cesaretlendirdiğine tanıklık ediyoruz” dedi.

Üreten Kadınlar Yarışması’na 2 bin 500’e yakın başvuru yapıldı

Adım adım geliştirilen desteklere Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’yla yeni bir boyut kazandırdıklarını ifade eden Osman Arslan, “İlkini gerçekleştirdiğimiz yarışmamızla kadın girişimci ekosistemine katkılarımızı genişletiyoruz. Maddi ödüllerimizin yanı sıra katılımcılarımızı; pazarlama ve iletişim desteği, tanıtım fırsatları, Yaşam Boyu Bankacılık Hizmet Paketi ve Üreten Kadınlar Akademisi’nden özel eğitimlerle ödüllendireceğiz. Ayrıca çevresel farkındalığı yükselten Eskişehirli girişimcimiz Gamze Kara Mağden’e Sıfır Atık Kategorisi Özel Ödülü verirken, Sosyolog Prof. Dr. Ümit Meriç ve Yazar Alev Alatlı ile de Fatma Aliye Topuz Özel Ödüllerimizi paylaştık” diye konuştu.

Tüm bu ödüllerin yanı sıra yarışmanın en büyük katkısının girişimcilere kazandıracağı itibar olacağına vurgu yapan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadın girişimciler, yarışmamıza beklentilerimizin üzerinde yoğun ilgi göstermiş ve 5 hafta gibi kısa bir sürede birbirinden nitelikli tam 2 bin 494 başvuru yapılmıştır. Tüm bölgelerimizden çok sayıda katılımın olması, hem ülkemizin ekonomik canlılığını hem de kadınlarımızın iş yapma hevesini göstermektedir. Yarışmaya giden süreçte ayrıca 81 ildeki tüm şubelerimizde girişimci kadınlarımızla şube buluşmaları gerçekleştirdik. Bu toplantılarda yaklaşık 7 bin kadın girişimciyi ağırladık ve projemizi anlattık. Banka olarak sürdürülebilirlik anlayışımızın uzantısı doğrultusunda, yarışmamıza başvuran her kadın girişimci adına da bir fidan bağışı yaptığımızı paylaşmak isterim.”

Kategoriler ve ödüller

Üreten Kadınlar Yarışması’nda çeşitli başlıklar altında para ödüllerinin yanı sıra iki özel ödül ve çeşitli ayni destekler sunuldu. Kazananlar şöyle:

A. Halkbank Üreten Kadınlar Kategorisi

Mikro Üretici Kadın Girişimci Kategorisi

1.’lik Ödülü: 200 bin TL Başak Demir, Helimore Havacılık / Samsun

2.’lik Ödülü: 150 bin TL Emine Yılmaz, Hyggefoods Gıda / İstanbul

3.’lük Ödülü: 100 bin TL Hülya Dağöttüren, Umayana Ar-Ge ve İlaç / İstanbul

KOBİ Üretici Kadın Girişimci Kategorisi

1.lik Ödülü: 250 bin TL Nurşen Sanver, Sanver Mühendislik / Bursa

2.’lik Ödülü: 200 bin TL İsmihan Kobaner, Osmak Rulo Makine / Osmaniye

3.’lük Ödülü: 150 bin TL Sibel Cimbar, Neon Havacılık Teknolojileri / Ankara

B. Kadın Kooperatifi Kategorisi

1.lik Ödülü: 200 bin TL, Artuklu İlçesi Topraktan Tabağa Kadın Kooperatifi, Pelin Dökmen, Mardin

2.’lik Ödülü 150 bin TL, Çobanlar Kadın Kültür Evi Üretim İşletme Kooperatifi, İlknur Yüksel Dönmez, Afyonkarahisar

3.’lük Ödülü 100 bin TL, Göbeklitepe Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi, Emine Çakmak, Şanlıurfa

C. Sıfır Atık Kategorisi Özel Ödülü

Gamze Kara Mağden, Bugamed Biyoteknoloji / Eskişehir

D. Fatma Aliye Topuz Özel Ödülleri

Sosyolog Prof. Dr. Ümit Meriç ve Yazar Alev Alatlı

Üreten Kadınlar Akademisi eğitime başladı

Halkbank Genel Müdürü, yaptıkları çalışmalarda kadın girişimcilerin finans, zaman yönetimi, satış teknikleri ve pazarlama alanlarında eğitime ihtiyaç duyduklarını ifade ettiklerini söyledi. Osman Arslan, “Bu bulgu üzerine, uzmanı kişilerin katılımıyla eğitim ihtiyacına cevap verecek ‘Üreten Kadınlar Akademisi’ni hayata geçirdik. Online ulaşılabilen Akademi’de 100’den fazla video ile; nakit akış yönetiminden satış-pazarlama tekniklerine, marka yönetiminden dijitalleşme ve e-ticaret uygulamalarına dek girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği tüm konulara yer verilmektedir. Akademinin tüm kadın girişimcilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” paylaşımında bulundu.

Osman Arslan, kadın girişimcilere yönelik Paraf Üreten Kadın Kredi Kartını da hayata geçirdikleri açıkladı: “Halkbank olarak girişim yolculuklarında üreten kadınlarımıza sağladığımız avantajlı ürünlerimiz arasına Paraf Üreten Kadın kredi kartını da eklediğimizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün olduğu gibi gelecekte de kadın girişimcilerimizi, elimizden gelen her alanda desteklemeye devam edeceğiz.”

Yarışma sonuçlarını belirleyen jüri heyetinin Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarından oluştuğuna dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan; “BEE’O Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Big Chef’s Kurucusu Gamze Cizreli, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz’a jüri üyesi olarak yarışmamıza gösterdikleri ilgi ve hassasiyet için çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘Düşün Dönüştür Sürdür’ ve ‘Cumhuriyete ilham Veren Kadınlar’ sergileri gerçekleştirildi

Tören alanında, kız çocuklarının fikirleri doğrultusunda çeşitli sanatçılar tarafından geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturulan eserlerin yer aldığı sıfır atık odaklı Düşün Dönüştür Sürdür Sergisi ve öncü kadınların yaşam öykülerini aktaran Cumhuriyete ilham Veren Kadınlar Sergisi yapıldı. Ayrıca kadın kooperatifleri, kurdukları stantlarda ürün ve hizmetlerini sergiledi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18