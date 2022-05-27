Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları İkinci Yılına İzmir’de Başladı

Halkbank tarafından, kadın girişimcilere ilham olmak ve onları cesaretlendirmek üzere geçtiğimiz yıl 7 bölgede gerçekleştirilen Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları ikinci yılında da devam ediyor. Bu yılın ilk toplantısı, Ege Bölgesi’ndeki genç kadın girişimcileri ve bölgede faaliyet gösteren marka kooperatiflerin katılımı ile İzmir’de gerçekleştirildi.

Halkbank’ın kadın üreticilerin sayısını artırmaya, kadın istihdamının yükselmesini teşvik etmeye ve kadın girişimci ekosistemini büyütmeye yönelik çalışmalarına 2022’de de devam edeceğini söyleyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Kadınlarımızı ekonomik açıdan geliştirmenin, sosyal dokumuzu daha güçlü hale getireceği gibi makroekonomik kalkınmamızı da destekleyeceğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla geçen yıl Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın Girişimci Destek Paketimizi açıkladık. Uygun koşullarda finansman imkânı sunmaya odaklanan paketimiz, girişimci kadınlar üzerinde adeta can suyu etkisi oluştur ve kadın girişimci ekosistemine somut fayda sağlayan en büyük projelerden birine dönüştü” açıklamasında bulundu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

“İlk yılda hedefimizi aştık, 125 bin kadın girişimciye eriştik”

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkbank olarak, güçlü toplumların ancak güçlü kadınlarla var olabileceğini, sosyal yapımızı güçlendirmenin yolunun da kadınları ekonomik hayata mümkün olduğunca dahil etmekten geçtiğini her zaman vurguluyoruz. Uygun koşullarda finansman imkânı sunmaya odaklanan Kadın Girişimci Destek Paketimiz, girişimci kadınlar üzerinde adeta can suyu etkisi oluşturdu. İlk yıl için öngördüğümüz 100 bin kadın girişimci hedefimizi aşarken, 125 bin kadın girişimciye eriştik ve 13,5 milyar TL’lik kredi hacmini yakaladık. Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde gerçekleştirdiğimiz Üreten Kadınlar Toplantılarımızla 8 kentimizi ziyaret ettik. Girişimcilerimizle bir araya gelerek; onları iş hayatı için yüreklendirdik, hayallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunduk. Kadın girişimciliği ekosistemini geliştirmek amacıyla ''Paraf Üreten Kadın Kredi Kartını'' hayata geçirdik. Ayrıca, kadın girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için ''Üreten Kadınlar Akademisi''ni devreye aldık. Bugün itibarıyla Üreten Kadınlar Projemizin ikinci yılına başlıyoruz” dedi.

Genç girişimcilere 350 bin TL limitli kredi imkânı

Halkbank, genç girişimcileri de iş hayatına dahil etmek için projelerini sürdürüyor. Genç girişimci kredileri hakkında bilgi veren Arslan; “Halkbank olarak gençlerimizi her zaman destekledik, önümüzdeki dönemde gençlerin daha da fazla yanında olacağız. Bu kapsamda üniversite mezunu, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimcilere yönelik Genç Girişimci Kredimizi, 350 bin TL limitli ve 60 aya kadar vade fırsatıyla sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

35 kadın kooperatifine destek sağladık

Halkbank, pek çok kadının üretkenliğini ortaya koyduğu kooperatiflerin de yanında olmaya devam ediyor. Türkiye’de ilk defa oluşturulan “Kadın Kooperatifleri Destek Paketi” ile 2021 yılından bu yana 35 kadın kooperatifine kredi desteği sağlandı.

Osman Arslan, “Kadınlar için sağladığımız finansal desteklere Ege Bölgemizde de geniş ilgi gösterilmektedir. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerimizden 21 bin 800’den fazla kadın girişimcimiz desteklerimizden faydalanmış, Ege Bölgesi özelinde toplamda 2,7 milyar TL’ye yaklaşan kredi hacmine ulaşılmıştır. Sunduğumuz destekler girişimcilerin cirolarını da olumlu yönde etkilemiştir” şeklinde konuştu.

‘İlham Veren Kadınlar’ ve ‘Marka Kooperatifler’ panelleri düzenlendi

Halkbank Üreten Kadınlar İzmir Buluşması’nda, Genç Girişimci Destek Paketi’nden faydalanan Ege Bölgesi’ndeki girişimci kadınlara üretkenliklerini desteklemek adına kredileri sembolik olarak takdim edildi ve ardından “İlham Veren Kadınlar” ve “Marka Kooperatifler” paneli düzenlendi.

Zeynep Türkoğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen “İlham Veren Kadınlar” paneline Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucusu Tülin Akın, HM Isıtma Soğutma Sistemleri Sahibi Huriye Yılmaz Uslu ve Women&Woman Kurucusu Özgecan Üstgül konuşmacı olarak katıldı.

“Marka Kooperatifler” panelinde ise; başarı elde etmiş kadın kooperatiflerinin kadın temsilcileri deneyimlerini aktardı. Nihan Günay moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacıları arasında Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı Yeşim Yüksel, Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden Dr. Nalan Ünal ve Akana Ekolojik Kadın Girişimi Kooperatifi’nden Bedirhan Uslu katıldı.

İlki İzmir’de düzenlenen Türkiye’nin Marka Kooperatiflerinin sergi ve etkinlik alanının açılışı, her zaman kadın kooperatiflerinin birebir yanında olan Bölge Milletvekili Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı hanımefendinin teşrifleri ile gerçekleştirildi.

Halkbank Üreten Kadınlar Akademisi eğitimleri kapsamında, kooperatif temsilcileri ile bir araya gelinerek markalaşma, pazarlama ve sosyal medya konularında eğitimler de verildi.