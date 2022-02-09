Halkbank, TL mevduata dönüşü destekleyen yeni ürünleriyle ekranlarda

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından başlatılan, döviz tevdiat hesaplarının TL’ye dönüşümünü desteklemeye yönelik uygulama kapsamında Halkbank, kur korumalı TL mevduat ürünlerini en hızlı şekilde tasarruf sahiplerinin kullanımına sundu. Banka, Türk Lirası’na yönelimi artırmayı hedefleyen bu hizmetlerini Kerem Alışık ve genç bankacı Ömer’in anlatımıyla ekranlara yansıtıyor.

Filmin girişinde sokakta yürürken kendi aralarında sohbet eden Kerem Alışık ve Ömer’i görüyoruz. Trafik ışıklarına geldiklerinde, yeşil ışığı bekleyenlerle aralarında sıcak bir diyalog gelişiyor. Yaşlı bir teyze ve yanındaki kızıyla damadı, son dönemde TL’ye artan taleple ilgili Kerem Alışık’ın düşüncesini soruyor.

Soruları tatlı bir tebessümle karşılayan Alışık, “Türk parasına sahip çıkmak lazım. Milli paramız bizim gücümüz, itibarımız” diyerek Türk parasının önemini hatırlatıyor. Ömer de Alışık’ın sözünü devam ettirerek, Halkbank’ın TL’nin değerini korumak için çıkardığı ürünleri anlatmaya başlıyor, “Dövizden ve Altından Dönüşümlü Mevduat ürünlerimizle, birikimlerinizi koruyor; Türk Lirası’nın gücüyle değerine değer katıyoruz” açıklamasını yapıyor.

Bu sırada KOBİ’leri temsil eden bir kişi, şirket olarak TL’ye döndüklerini söyleyerek sohbete dahil oluyor. Kerem Alışık “Ne güzel” diyerek bu yaklaşımı haklı buluyor ve konuyla ilgili daha fazla detay öğrenmek üzere herkesi Halkbank’a davet ediyor.

Reklam filminin sonunda herkesi şube yetkililerinden Kur Korumalı ürünlerle ilgili ayrıntıları dinlerken görüyoruz. Reklam, dış sesin “Dövizden ve Altından Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesaplarıyla hem siz kazanın hem ülkemiz kazansın” mesajıyla sona eriyor.