Halkbank'tan “Okula Dönüş Kampanyası”
Bireysel müşterilerinin dönemsel ihtiyaçlarına özel kampanyalar geliştirmeyi sürdüren Halkbank, yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte artacak eğitim harcamaları için Paraf'ın Okula Dönüş Kampanyası'nı duyurdu.
Market, giyim, kırtasiye, oyuncak ve elektronik sektörlerinde yapılacak harcamaları kapsayan kampanya ile Paraf ve Parafly kart sahipleri 300 TL ve üzeri tutardaki ilk alışverişlerinden sonraki her 300 TL ve üzeri harcama için 25 TL ParafPara kazanacak. Paraf ve Parafly kart sahipleri, Eylül ayı boyunca sürecek kampanya döneminde okul alışverişlerinden 200 TL'ye kadar ParafPara kazanma fırsatına sahip olacak.
Kampanyaya Paraf ve Parafly kartlar dahil
Kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce Paraf Mobil’den “Hemen Katıl” butonunun tıklanması ya da HARCA yazıp 3404’e SMS gönderilmesi gerekiyor. Kampanyaya Paraf ve Parafly kartlar dahil olup, Parafree, Business kartlar, Halkcardlar, ParafPara kullanarak yapılan işlemler ile iptal ve iade işlemleri ise; dâhil değildir.
Paraf ile okula dönüş başladı! 30 Eylül’e kadar okul alışverişini Paraf’la yap, 200 TL’ye kadar #ParafPara kazanma güzelliğini yakala. Detaylar için tıkla.— ParafCard (@parafcard) September 5, 2022
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0