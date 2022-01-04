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Halkbank'tan esnafa faiz indirimi!

Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli veya faizsiz kredi kullandıracağına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomi 04.01.2022, 10:18
Halkbank'tan esnafa faiz indirimi!

Halkbank, esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli veya faizsiz kredi kullandıracak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yılına devreden krediler için 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta esnaf ve sanatkara Halkbank tarafından kullandırılan ve 2024 yılına kadar kullandırılacak kredilere yüzde 50 faiz indirimi desteği sağlanacak. Bazı iş kollarında faiz indirimi yüzde 100 olacak.

El dokuma, bakır işleme, çini çömlek yapımı gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve esnaf muafiyet belgesi sahibi esnaf ve sanatkara bu kapsamda kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanması öngörülüyor.

Kredi başvuru tarihinde en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belgeyle ilgili sanat kollarında son bir yıl içinde işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için de yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak. Bu destekten son bir yıl içinde faaliyetini veya mükellefiyetini sonlandıranlar yararlanamayacak.

Karar kapsamında esnaf ve sanatkârlara makine ve ekipman alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30,000 TL'ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi söz konusu yıllara devreden kredilere için yüzde 100 faiz indirim oranı desteği sağlanması hüküm altına alındı.

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