Halkbank kredi faizlerini 2 puan düşürdü

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın faiz oranlarını kurumsal ve ticari başta olmak üzere tüm kredilerde indirmesi beklendiği haberlerinin ardından ilk hamle geldi. Halkbank kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdüğünü duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, beklenmedik şekilde yüksek oranlı faiz indirimi gerçekleştirmişti. Reuters’ın konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı habere göre, kamu bankalarının ticari ve tüketici kredi faiz oranlarında Merkez Bankası faiz kararını izleyerek 200 baz puan indirime gitmeyi planlandığı öne sürülmüştü. Haberde, 3 büyük kamu kredi kuruluşu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bankası’nın kurumsal, bireysel ve diğer kredi faiz oranlarını düşürmesinin beklendiği ifade edilmişti.