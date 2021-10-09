Halkbank, kadın girişimci ekosistemine somut fayda sağlayan en büyük projelerden birini gerçekleştirdi

Halkbank, avantajlı koşullarla oluşturulan Kadın Girişimci Kredi Paketi’ni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde duyurmuş; ardından kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla Bursa, Antalya, Gaziantep, Trabzon, Samsun, Konya, Malatya ve İzmir’de “Üreten Kadınlar Toplantıları” düzenlemişti. Bu toplantılarda, kadın girişimcilerin ilham veren hikayelerini binlerce girişimci adayına aktarma imkânı sağlayan Halkbank, 7 aydır devam eden çalışmaların sonuçlarını İstanbul’da düzenlendiği Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi’nde duyurdu. Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleştirilen zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve girişimci kadınların katılımıyla gerçekleşti.

Halkbank’ın desteğine yönelik ilgi yurt çapında büyüdü

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, oluşturdukları finansal imkanlarla 7 ayda Türkiye’nin 7 bölgesinden on binlerce kadının hayatına olumlu katkılarda bulunma şansını elde ettiklerini söyledi. Arslan, “Kadınlarımızı ekonomik hayata dahil edebilmek ya da var olan işlerini geliştirebilmek için kurguladığımız Kadın Girişimci Destek Paketimizle, 57 bin kadına ve 5,5 milyar TL’lik kredi hacmine ulaştık. Başlattığımız uygulama yurt çapında büyüdü. Desteklerin, yatırıma ve üretime aracı olduğuna, istihdam oluşturduğuna ve ihracata vesile olduğuna tanıklık ettik. Çalışmamız, Türkiye’nin kadın girişimci ekosistemine somut fayda sağlayan en büyük projelerden birine dönüştü” diye konuştu. Arslan, projenin birinci yıl sonunda 100 bin girişimciye ve 10 milyar TL kredi desteğine ulaşma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Girişimcilerin %75’inin cirolarında iyileşme var

Kadın girişimci kredilerinin oluşturduğu etkiye değinen Osman Arslan, “Girişimcilerin yüzde 58’i kredi desteğini; küresel salgının ekonomik etkilerinin bertaraf edilmesinde, yüzde 19’luk kısmı yeni cihaz ve ekipman alarak üretim kapasitesinin arttırılmasında, yüzde 18’i işletme borçlarının ödenmesinde, yüzde 5’lik kısmı ise istihdam oluşturmakta ve yeni ürün geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarında kullandı. Tüm bunların sonucunda kredimizden faydalanmış girişimcilerimizin %75’inin cirolarında önemli iyileşme sağlandığı görüldü” dedi.

Faaliyetlerini sürdürürken girişimcilerin finans ve satış – pazarlama konularındaki eğitim ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ifade eden Osman Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte “Kadın Girişimci Akademisi”ni hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi. Arslan, kadın girişimcilerin bilgi ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte geliştireceği örnek bir yapılandırma hedeflediklerini ifade etti.

Kadın destekleri uluslararası ödüllere layık görüldü

Halkbank’ın kadın girişimci destekleri ve cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmaları, uluslararası arenada da dikkat çekti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, tüm dünyadan finans ve bankacılık sektöründen kurumların yarıştığı Stevie ve Globee Awards ödül programlarında “kadınlara yönelik yeni finansal ürünler, girişimci kadınları destekleme ve güçlendirmede başarı” başlıklarında toplam 5 altın ödüle layık görüldü.

“Türkiye’nin ve Halkbank’ın kadın destekleri konusunda uluslararası alanda anılmasından, gurur ve mutluluk duyuyoruz” diyen Arslan, Halkbank olarak da bir ödüllendirme programı başlatacakları müjdesini verdi: “Bundan sonra gelenekselleştirerek, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenleyeceğimiz Üreten Kadınlar Zirvelerimizde, kadın girişimci kredisi kullanmış, markalaşma, inovasyon, bulunduğu yöreye katkı, sıfır atık ve sürdürülebilirlik konularında öne çıkmayı başarmış kadın girişimcilerimizi ödüllendirmek istiyoruz” diye konuştu.

Emine Erdoğan: Her kadın, henüz başka bir hayali kuran kadının rehberidir

Etkinliğin onur konuğu ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan oldu. Erdoğan, “Kadınların güçlenmesi ve donanımlarını artırmaları, toplumu da şekillendiriyor. Güçlü kadınlar, güzel bir geleceğin köprüleri haline geliyor” dedi.

Emine Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadınların yalnızca çalışan olmalarını değil, girişimci olarak karşımıza çıkmalarını arzu ediyoruz. Girişimcilik bir fikri, bir hayali, somutlaştıran büyük bir güçtür. Bugün dünyamızı şekillendiren kişiler, ağırlıklı olarak girişimcilerden oluşuyor. Bilhassa bu sebeple, kadınların girişimcilik dünyasında kendilerine yer açmaları çok önemli. O zaman, dünyamıza kadın eli değmiş olacak. Bilgi çağı diye tanımladığımız günümüzde, en büyük kıymetimiz fikirlerimizdir. Fikirler tecrübelerden doğar. Bugün ülkemizin dört bir yanından gelen kadınlarımız, Anadolu’nun ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu bir kez daha gösterdiler. Bu başarı hikâyelerinin, birbirine zincir gibi eklenmesi için kadın dayanışmasının öneminin altını çizmek istiyorum. Bir hayalini gerçekleştirmiş her kadın, henüz başka bir hayali kuran kadının rehberidir. O yüzden, başarılarıyla iftihar ettiğimiz kadınlarımızdan, mentor olmayı bir misyon haline getirmelerini istiyorum. Birlikten kuvvet doğar ilkesiyle birbirimizin elinden tutalım.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, bu proje ile kadınların toplumda hak ettiği yerde olmasının önünü açan, buna katkı veren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a ve projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. Yanık, “Kadın girişimciliğini geniş bir yelpazede teşvik eden bu proje, ülkemizin 7 bölgesine yayılmış kapsayıcı bir projedir. Bu haliyle erişilebilirliği ve faydası ileri düzeyde olacaktır. Sonuçlarını da bu anlamda büyük heyecanla beklediğimiz bir proje. Halkbank, tecrübesi ve vizyonuyla, kendi işini kuran veya kurmak isteyen kadınların yarattığı sinerjiyi doğru kanalize etmiş durumda. Böylelikle ülkemizin istihdam ve girişimcilik çıtasının yükselmesine katkı sunmuş oluyorlar” dedi.

İlham veren kadınlar, girişim yolculuklarını anlattı

Zirvede “Halkbank Üreten Kadınlar Belgeseli” gösterildi ve girişimci kadınları bir araya getiren “İlham Veren Kadınlar” paneli yapıldı. Etkinlik alanında ise “Türkiye’nin İlham Veren Kadın Girişimcileri Dijital Sergisi” ve Sanatçı Deniz Sağdıç’ın “Sıfır Atık Sergisi” gerçekleştirildi. Ayrıca kadın kooperatifleri, kurdukları stantlarda ürün ve hizmetlerini sergiledi.