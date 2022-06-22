Halkbank Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi; vadeli mal ve hizmet alımlarında borçlu tarafında ödemenin, alacaklı tarafında ise tahsilatın banka güvencesinde gerçekleşmesini sağlayan yeni bir finansman ürünüdür. Bu yeni ürün, borçluya ödeme vadesinde hesabında para olmasa da otomatik olarak kredi limitinden borcunu ödeme imkânı sağlarken, alacaklıya da vadesinde tahsilat güvencesi sunmaktadır.

Çek, senet, teminat mektubu gibi ürünlerin yerine kullanılabilir

Ticaretin güven içinde yürütülmesine katkı sağlama hedefiyle oluşturulan sistem, çeşitli avantajlarla öne çıkıyor. Alacaklı, mal bedelini vadesinde tahsil edeceğinden emin şekilde ticaretine devam ederken, borçlu da banka güvencesiyle çalışarak ödemelerini tam ve zamanında gerçekleştirme rahatlığına kavuşuyor. Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi, ticarette yoğun olarak tercih edilen çek, senet, teminat mektubu gibi enstrümanların yerine de kullanılarak, operasyonel kolaylık ve maliyet avantajı sunuyor. Borçlu tarafa Güvenceli Ödeme Sistemi limit tanımlaması yapıldıktan sonra tüm işlemlerin Halkbank’ın kurumsal internet şubesinden de gerçekleştirilebiliyor olması, müşterilere pratiklik ve takip rahatlığı sağlıyor.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

Ticaretin başından sonuna kadar güvence

Uygulamanın ticaretin her iki tarafına da vadesinde ödeme ve tahsilat güvencesi verdiğini vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Ticari ilişkilerde ödeme ve tahsilatların zamanında gerçekleşmesi, pek çok işletme için oldukça önem taşımaktadır. Ayrıca ticaretin doğası gereği oluşan risk ve taraflar arasında oluşabilecek güven sorunu, iş yapılmasını engelleyecek boyuta ulaşabilmektedir. Bu konulara çözüm bulmak üzere oluşturduğumuz dijital ödeme sistemi, ticaretin başından sonuna kadar ödeme ve tahsilatın Halkbank tarafından güvence altına alınmasını sağlamaktadır. Yeni hizmetimizin, vadeli alım satım yapan tüm işletmelerin işlerini kolaylaştırmasını ve büyümelerine yönelik pozitif etki yapmasını beklemekteyiz” diye konuştu.



Sistemin devreye girmesi için borçlu tarafa bir Halkbank şubesinde ‘güvenceli dijital ödeme sistemi limiti’ tanımlanması gerekiyor. Alacaklı tarafın ise Halkbank’ta aktif bir ticari vadesiz mevduat hesabının ve kurumsal internet şube üyeliğinin bulunması yeterli. Borçlu tarafından girilen ödeme emirlerine ilişkin işlemler, internet şubesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.



Kurumsal, ticari ve KOBİ segmentlerindeki işletmeler faydalanabiliyor

Halkbank’ın bu yeni hizmetinden kurumsal, ticari ve KOBİ segmentleri içinde yer alan; yurt içi alışlarını vadeli yapan imalatçı firmalar, toptancı ya da üreticilerden alımlarını vadeli yapmak isteyen perakende satış noktaları, ürün tedariklerini vadeli gerçekleştiren turizm işletmeleri ve tüm sektörlerde çek, senet yerine banka güvenceli ürünleri tercih etmek isteyen işletmeler yararlanabiliyor.