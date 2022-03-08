Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Şeref Özata’ya “Kadın Girişimcilere Destek” konusunda açıklamalar yaptı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketimizi hayata geçirdik. Kurguladığımız finansal imkânları, 7 bölgemizde düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Toplantıları’yla anlattık. Sürece, kadın kooperatiflerini dahil ettik. Ve tüm bu çalışmalarda bir yıl içinde 100 bin kadına ve 10 milyar TL’lik finansman desteğine ulaşmayı hedefledik. Büyük bir mutlulukla bu hedefimizi aştığımızı paylaşmak istiyorum. Bir yılda 105 bin kadına ve 10,7 milyar TL’lik kredi hacmine eriştik. Sağladığımız desteklerin yatırıma ve üretime dönüştüğüne, istihdam oluşturduğuna ve ihracat yapmaya cesaretlendirdiğine tanıklık ediyoruz” dedi.

Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Ekovitrin CEO'su Şeref Özata ve Ekovitrin Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Koçak Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile birlikte