Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: “Halkbank sigorta sektörünün yanındadır”

ATO Üyesi Sigorta Acentelerine ve Eksperlerine Destek Paketi ile ATO üyesi sigorta acenteleri ile eksperlerine ihtiyaçları ve kredi değerlilikleri ölçüsünde işletme başına toplamda 75 bin TL’ye varan tutarda destek verilecektir. İşletme sermayesi ihtiyacını karşılamak isteyen ATO üyesi sigortacılar ve eksperler ihtiyaçları doğrultusunda, çatı limit 75 bin TL olmak üzere, 75 bin TL’ye kadar limitli Paraf KOBİ Kart ve 20 bin TL'ye kadar Kredili Mevduat Hesabı ürünlerinden yararlanabileceklerdir. Protokol kapsamında talepte bulunan işletmelere, uygun komisyon oranları ile acentelik yaptıkları ana firmaya hitaben düzenleyebilecekleri 75 bin TL’ye kadar 1 yıl vadeli Teminat Mektubu desteği de verilecektir.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ‘’Bugün, Halkbank ile yeni bir iş birliği başlatmak üzere bir araya geldik. Ankara Ticaret Odamızın 67 No’lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi’nin talebiyle başlatılan çalışma sonucunda bugün hayata geçireceğimiz protokol sayesinde, Odamız üyesi sigorta acenteleri ve eksperleri, Halkbank’ın bankacılık ürünlerinden özel imkânlarla faydalanmaya başlayacaktır. Sigorta sektörü için adeta bir yeni yıl hediyesi olan bu protokolün hayata geçirilmesinde, Genel Müdürümüz Sayın Arslan başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ diyerek sözü Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a bıraktı.

“Farklı meslek gruplarına desteğimiz devam edecektir”

Ankara Ticaret Odası Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyelerine yönelik bu destek paketi ile sigorta sektörünün yanında olduklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Bankacılık ve sigorta sektörleri finansal sistemin en önemli unsurlarıdır ve birçok alanda birbirinin tamamlayıcısıdır. İki sektör de kurumsal ve bireysel müşterilerin finansal güvencelerini sağlayabilmek amacıyla önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Bu amaçla sigorta acentelerinin ve eksperlerinin ihtiyaçlarına öncelik vererek; Ankara Ticaret Odası ile bir işbirliğine gittik. İmzaladığımız protokolle, ATO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyesi işletmelere 75 bin TL üst limitli bir destek paketi sağlıyoruz ve sigorta sektörünün de sigortası olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Farklı meslek gruplarına sağladığımız desteklerle piyasadaki canlılığa katkı vermeye devam edeceğiz.”