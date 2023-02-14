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Halkbank deprem bölgesindeki esnafın kredi borcunu 6 ay erteledi
Halkbank, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları kredi borçlarını erteleme kararı aldı.
Ekonomi 14.02.2023, 15:57
Depremin yaraları sarılmaya devam ederken bir adım da Halkbank'tan geldi. Alınan kararla depremde zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay süreyle ertelendi.