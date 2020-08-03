Halkbank davasında gelişme! Savcılık reddi hakim talebine karşı çıktı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden davada savcılık mahkemeden Halkbank’ın reddi hakim talebinin kabul edilmemesini istedi. İtiraz dilekçesinde, “Halkbank Türkiye’deki siyasi tartışmaları Amerikan yargısına dahil etmeye çalışıyor” denildi.

Halkbank, 14 Temmuz tarihinde mahkemeye sunduğu dilekçede reddi hakim talebinde bulunmuştu. Halkbank mahkemeye yaptığı başvuruda, davaya bakan hakim Richard Berman’ın tarafsızlığını yitirdiğini savunarak, “Hakim Berman 2014 yılında İstanbul’da FETÖ’ye bağlı Yüksel Karkın Hukuk firması tarafından düzenlenen sempozyuma katılarak bu davanın özünü oluşturan gerçeklere taraf oldu” iddiasında bulunmuştu.

“Amerikan mahkemeleri hiçbir zaman siyasi anlaşmazlıklara taraf olmadı”

New York Güney Bölgesi Başsavcı Vekili Audrey Strauss ve beş savcı yardımcısı tarafından mahkemeye sunulan 36 sayfalık itiraz dilekçesinde, Halkbank’ın reddi hakim talebinin hiçbir değeri olmadığı belirtildi. “Halkbank, Türkiye’deki siyasi tartışmaları Amerikan yargısına dahil etmeye çalışıyor. Amerikan mahkemeleri hiçbir zaman siyasi anlaşmazlıklara taraf olmadı” denildi.

İtiraz dilekçesinde, “Davanın açılmasındaki amaç, Türkler arasındaki siyasi ihtilafta taraf seçmek değildi. Halkbank ABD yasalarını ihlal etti. Hakim Berman, Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla davalarında adil bir yargı süreci yürütülmesini titizlikle sağladı” ifadeleri yer aldı.

“Halkbank hakimin sözlerini çarpıttı”

Savcılık, hakimin 2014 yılında Türkiye’de katıldığı hukuk sempozyumunda Rıza Sarraf’ın adını bile duymadığını belirterek, “Hakim Rıza Sarraf’ın ismini ilk kez Miami’de yakalandığında duydu” dedi. Dilekçede, Rıza Sarraf’ın hakkındaki suçlamaları kabul ettiği, Hakan Atilla’nın da 12 kişilik jüri tarafından suçlu bulunduktan sonra hüküm giydiği belirtildi.

Halkbank’ın sunduğu reddi hakim dilekçesinde, hakimin İstanbul’daki sempozyumdaki sözlerini çarpıttığı öne sürüldü. Reddi hakim talebi için ciddi bir gerekçe belirtilmediği, yalnızca duyum ve dedikodulara dayalı ciddiyetsiz bir başvuru yapıldığı kaydedildi.

Savcılık, Halkbank’ın daha önce de aynı sebeplere dayanarak reddi hakim talebinde bulunduğunu; Mehmet Hakan Atilla’nın da benzer gerekçelerle reddi hakim talebinde bulunduğunu belirterek, tüm bu taleplerin mahkeme tarafından reddedildiğini hatırlattı. (amerikaninsesi.com)