Halkbank, Birleşmiş Milletler Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne katıldı

Türk bankacılık sektöründe çevre duyarlılığıyla sürdürülebilirlik konusunda pek çok alanda öncü rol üstlenen Halkbank, bu vizyonunu yeni bir seviyeye taşıyarak uluslararası alanda yeni bir yolculuğa başlamış oldu. Halkbank, çalışmalarını ve yatırımlarını Paris İklim Anlaşması doğrultusunda net sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu hale getirme taahhüdü vererek, Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne katıldı.

NZBA, Paris Anlaşması doğrultusunda 2050 yılına kadar tüm kredi ve yatırım portföylerinde net sıfır sera gazı salımı taahhüt eden ve küresel bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 40’ını temsil eden bankaları bir araya getiriyor. UNEP FI tarafından oluşturulan ve 41 ülkeden 111 bankanın üye olduğu Birlik, global reel ekonominin net sıfır emisyona geçişinin desteklenmesinde bankaların hayati rol üstlendiklerini kabul ederek, öncü bankaların en iyi uygulamalarını paylaşıyor ve uluslararası ölçekte tutarlı bir çerçeveyle karbonsuzlaştırma stratejilerinin uygulanmasına destek oluyor.

Net-Sıfır Bankacılık Birliği’nin üyeleri hangi taahhütte bulunuyor?

Birliğe üye bankalar;

Krediler, yatırım portföyleri ve operasyonlardan kaynaklı sera gazı emisyonlarını 2050’ye kadar veya daha erken bir tarihte net sıfır emisyon hedefi ile uyumlu hale getirmeyi,

Beş yılda bir belirlenecek ara hedeflerle 2030 ve 2050 için yeni hedefler belirlemeyi ve takip eden 12 ay içinde aksiyon planları hazırlamayı,

Üçüncü taraflardan bağımsız doğrulama veya güvence beyanı almayı,

Bankanın en önemli etkiye sahip olabileceği öncelikli sektörlere odaklamayı (sera gazı yoğun sektörler),

Karbon yoğun sektörlerin tümü veya çoğu için sektör düzeyinde hedefler belirlemeyi,

Emisyonlarını ve süreçlerini halka açık ve şeffaf bir şekilde raporlamayı ve

Müşterilerinin geçiş süreçlerine ve karbonsuzlaştırma çalışmalarına destek olarak net sıfır ekonomiye geçişe katkıda bulunmayı, taahhüt ediyor.

Halkbank, faaliyetlerinde, emisyon azaltma hedeflerini göz önünde bulunduracak

Halkbank, Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne katılarak önümüzdeki dönemde başta elektrik üretimine yapılan yatırımların yanı sıra kurumsal ve ticari krediler segmentinde, ayrıca hisse senedi ve tahvil kaynaklı emisyon konularında, karbon emisyonu azaltma hedeflerini göz önünde bulunduracak. Banka, üyeliği doğrultusunda ilk etapta net sıfır karbon yolculuğunda bilime dayalı kılavuzlar kullanarak 2030 veya daha yakın bir tarih için bir ara hedef belirleyecek.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

Gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakma düşüncesiyle sürdürülebilirliğe odaklanan pek çok uygulamayı iş süreçlerine taşımaya devam ettiklerini vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bankacılık sektörünün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iklim değişikliğiyle mücadelede belirleyici olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Paris İklim Anlaşması doğrultusunda 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmaya yönelik küresel bir çabanın içinde yer almayı çok önemsiyoruz ve bu sürece dahil olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Halkbank olarak reel sektörümüzle birlikte çalışarak, sıfır emisyon yolculuğundaki geçiş planlarında müşterilerimizi destekleyeceğiz ve iklimle ilgili alınması gereken önlemlerin hızlandırılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” şeklinde konuştu.