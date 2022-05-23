Halkbank 84. yaşını kutluyor

Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde kurulan Halkbank, artık 84 yaşında. Banka, “Önce Halk, Sonra Bankayız” vizyonu ışığında kurumsal ve bireysel müşterilerine sunduğu finansal seçeneklerle Türkiye’deki ekonomik istikrarın korunması yolundaki misyonunu aksatmadan sürdürüyor.

1 trilyon TL’ye yaklaşan aktif büyüklük

Halkbank, yeni yaşına girerken, Türkiye’nin dördüncü büyük bankası konumuyla aktif büyüklüğünü 965,3 milyar TL’ye yükseltti. 2022’nin ilk çeyreğinde 807,8 milyar TL’ye ulaşan toplam kredi rakamıyla ülke ekonomisine finansal seçenekler sunmayı aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şöyle söyledi:

“Bankamızın dün olduğu gibi bugün de başarısının arkasında tüm çalışanlarımızın emeği bulunmaktadır. Birlik, beraberlik, çalışma tutkusu, her gün aynı motivasyon ve istekle işlerimizin başındayız ortak hedeflerimize ilerliyoruz. 23 bin 500 kişilik personelimiz ve milyonlarca müşterimizden oluşan büyük Halkbank ailesi olarak bütünleşmiş şekilde ‘halkın bankası’ olmanın onurunu tüm kalbimizle hissediyoruz.

Başarılarla dolu seneler geçirmenin ve kökleri ülkenin kuruluş felsefesine uzanan kıymetli bir mirası sürdürmenin sorumluluğunu olduğu kadar gururunu da yaşıyor; gençliğimizin enerjisi, 84 milyonun gücü ve ticari hayata verdiğimiz destekle başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Türkiye’ye inanıyoruz; çünkü gelecek biziz. 84 yıllık yolculuğumuzda bize güvenini esirgemeyen müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm halkımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.”

Reel sektörün, KOBİ’lerin, esnaf-sanatkârların en büyük destekçisi

Reel sektörün ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin büyümesine 84 yıldır büyük katkı sağlayan Halkbank, kuruluş misyonuna uygun şekilde KOBİ’lere, esnaf ve sanatkârlara önemli destekler sunmayı sürdürdü. Halkbank, KOBİ kredilerinde büyüklüğünü 255 milyar TL’lik hacim ve yüzde 18,4’lük pazar payıyla sektördeki lider konumunu korudu. Son 5,5 yılda milli ekonomiye sağladığı 1,5 trilyon TL’yi aşan destek ile reel sektörün her zaman yanında olduğunu kanıtladı. Önemli altyapı projelerine de destek sağlayarak, ekonomik ivmenin çeşitlenmesine katkı sundu.

Salgın sürecinde olduğu gibi pandemi sonrası toparlanma döneminde de esnaf ve sanatkârların ihtiyaçlarına odaklandıklarını paylaşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Pandeminin yoğun yaşandığı 2021 ve 2022 yıllarında esnafımıza toplam 52 Milyar TL tutarında destek sağlayarak; kredi kullanan esnaf sayımızı toplam 1,2 milyon kişiye ve esnaf kredi bakiyemizi de 82,7 milyar TL tutarına ulaştırdık” dedi.

Kadın girişimci kredileri 125 bin kadına ulaştı

Finansal desteklerinde kadın girişimcilerin hep ön planda olduğunun altını çizen Osman Arslan, “İlk kez düzenlediğimiz Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’yla kadınlara katkımızı yeni bir ufka taşırken, ülkemizin sadece ekonomik değil sosyal dokusunu da geliştirdiğine tanıklık ettiğimiz kadın desteklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi’mizin hacmi 23 Mayıs itibarıyla 125 bin kadına ve 13,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Gelişen, genişleyen, çeşitlenen imkânlarımızla ‘Üreten Kadının Bankası’ konumumuzu pekiştireceğiz” açıklamasını yaptı.

Girişimci ekosistemini büyütecek yeni fırsatlar

“Sadece kadın girişimcileri değil tüm girişimci ekosistemini büyütmeyi hedefliyoruz” diyen Osman Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni dönemde toplumumuzun girişimcilik hevesini değerlendirecek yöndeki atılımlarımızı hızlandırıyoruz. Üniversite mezunu genç girişimcilerden, kendi işini kurmak isteyen deneyimli profesyonellere dek; Genç, Cesur, Usta, Tekno, Halk ve Esnaf Girişimci Kredi alternatifleriyle girişimcilik dünyası için de en doğru adresin Halkbank olduğunu göstereceğiz. Bu bakış açısıyla teknokentlerde çalışmalarını sürdürenlere de dokunuyoruz. Küresel yeniliklerin lokomotifini oluşturan teknoloji girişimlerine özel finansal avantajlar kurguluyor ve Halkbank’ın misyonuna uygun şekilde öncülüğümüzü gerçekleştiriyoruz. Yeni yaşımız arefesinde başladığımız Girişimci Kredilerimizde kısa sürede 5 bin girişimcide 600 milyon üzerinde bir kredi rakamına ulaşmış bulunmaktayız.”

Hem dijital hizmetlerini geliştiren hem şube büyümesini sürdüren ender bankalardan biri

2021’de dijital kanallardan gerçekleştirilen bankacılık işlemlerinin oranının yüzde 87’ye yükseldiğini hatırlatan Arslan, “4,5 milyon müşteriye hizmet verdiğimiz ve 6 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğimiz mobil bankacılık, internet bankacılığı gibi alternatif kanallarımızla müşterilerimizin her an her zaman yanındayız. Ancak bir taraftan da ülkemizin pek çok yerinde finansal erişimin fiziki olarak kolaylaşmasına ihtiyaç duyan kesimlerin bulunduğunu biliyoruz. Yeni şube açılan yerlerde bir hareketlenme, bir kalkınma, ekonomik aktivitelerde bir ivme oluşmakta; esnafımız, girişimcimiz, üreticimiz daha rahat bir şekilde finansal sisteme entegre olmakta, avantajlı bankacılık uygulamalarından daha rahat faydalanabilmektedir. Ülke çapında 1028’e ulaşan şubesiyle Türkiye’nin üçüncü büyük şube ağına sahip bankası olarak ihtiyaç bulunan yerlerde, yerel ekonomik hareketliliğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Gülümseyen Kitap Projesi

Ülke kalkınmasına sadece finansal değil sosyal ve kültürel hizmetleriyle de destek verdiklerini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bankamız, kitap okuma alışkanlığını geliştirecek yeni bir kampanyaya da imza attı. ’Kitap Kardeşliği’ duygusuyla evlerdeki kitapların bağışlanarak, şehir merkezlerinden uzaktaki ilk ve ortaokulların yanı sıra huzurevlerinde kütüphanelerin kurulması hedefiyle ‘Gülümseyen Kitap’ projesini başlattık. Proje kapsamında gönüllü tüm kitapseverleri harekete geçirerek, bir yılda en az 50 bin kitaba ulaşmayı, 500 okulun yanı sıra; çeşitli huzurevlerinde kütüphanelerin oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

7 bölge ve 7 farklı şehirden gelen eserler ile “Düşün, Dönüştür, Sürdür” sergisi

Halkbank’ın Türkiye’nin 7 bölgesinde yer alan 7 farklı şehirden kız öğrencilerin kendi yaşadıkları çevre ve coğrafi şartları göz önüne alarak resmettikleri ekolojik projeler, sıfır atık, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı konularına dikkat çekebilmek amacıyla gerçekleştirdiği proje Düşün, Dönüştür, Sürdür sergisi haline geldi.

İlköğretim öğrencisi kız çocuklarından gelen fikir ve resimler farklı disiplinlerdeki sanatçılar tarafından yorumlanarak enstalasyonlar üretildi. Osman Arslan, “Düşün, Dönüştür, Sürdür sergisi ile doğa, ekoloji, denge, gelecek, dönüşüm, umut kavramlarını; doğanın tahribatını önlemeyi ve yeniden onarımına dair çözüm odaklı bir bakış açısını temel alarak çocuklarımızın hayallerindeki dünyayı, sanatçıların üretimleri ile birleştirdik” dedi.

Halkbank, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 7 bölgeden yaratıcı fikir ve eserleri ile sergiye katkı sağlayan tüm öğrencilerle öğretmenlerini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde buluşturdu.