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Halkbank 82 yaşında: Salgınla mücadeleye destek 59 milyar TL'ye ulaştı

Esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin yanı sıra bireysel müşterileri için özel çözümler üreten Halkbank, 82'nci yılında da ekonomiye desteğini sürdürüyor. Bankanın salgınla mücadele kapsamında verdiği destek 59 milyar TL'ye ulaştı.

Halkbank 82 yaşında: Salgınla mücadeleye destek 59 milyar TL'ye ulaştı

Esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin yanı sıra bireysel müşterileri için özel çözümler üreten Halkbank, 82'nci yılında da ekonomiye desteğini sürdürüyor. Bankanın salgınla mücadele kapsamında verdiği destek 59 milyar TL'ye ulaştı.

22 Mayıs 2020 Cuma 21:54
2007 Okunma
Halkbank 82 yaşında: Salgınla mücadeleye destek 59 milyar TL'ye ulaştı

Küçük esnaf ve sanayicilere uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla kurulan Halkbank, 82’nci yaşını kutluyor. Aktif büyüklük bazında sektörde üçüncü sırada olan Halkbank, yeni yaşına KOBİ bankacılığı alanında yüzde 19.4 pazar payı ile girdi. Türkiye ekonomisinin sağlam bir mali altyapıya sahip olduğuna ve ekonomik istikrarın korunmasında kamu bankalarının etkin rol oynadığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bugün geldiğimiz nokta bizi gururlandırıyor” diye konuştu.

Pandemiye karşı 59 milyar lira destek

Bankadan yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgınına karşı uygulamaya alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank’ın verdiği toplam destek miktarı 59 milyar TL’ye ulaştı. Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 491.2 milyar TL’ye taşıyarak sektörde üçüncü sırada yer alan Halkbank, bu dönemde toplam kredilerini 441.5 milyar TL’ye yükseltti. Reel ekonominin güçlü destekçisi olan Halkbank’ın KOBİ bankacılığı pazar payı yüzde 19.4 oldu.

Arslan, özellikle 2001 krizi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılan bankaların devlete büyük bir yük getirdiğini kaydederek IMF’nin kamu bankaları ve Halkbank’ın özelleştirilmesi talebinin olduğunu hatırlattı. Arslan, tasfiyesi gündemde olan ve o dönemde orta boy bir işletme kadar değer biçilmeyen Halkbank’ın bu yıl aktif büyüklüğünü 491,2 milyar TL’ye taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Kamu bankalarımız bugün geldiğimiz noktada reel sektöre sunulan kredilerin yüzde 50’sini karşılar duruma gelmiştir. Bu kurumlarımızın gücü, Türkiye’nin gücüdür. Başarı bir tesadüf değil; çünkü Halkbank önce halk, sonra bankadır.”

2002 sonrası nakdi kredilerini 270 kat artırdı

Türk bankacılık sisteminin dönüşüm geçirdiği 2002 sonrası dönemde Halkbank aktif toplamını 27 kat büyüterek sektörün üçüncü bankası olan Halkbank nakdi kredilerini 270 kat büyüterek sektörde ikinci sıraya yerleşti. Halkbank, mevduatını da 27 kat büyüterek yine sektörün ikincisi oldu. Banka, 2002 yılında 153 milyon TL olan esnaf kredileri bakiyesini 2020 yılı ilk çeyreğinde 286 kat artış ile 43.9 milyar TL’ye yükseltti. 2002-2020 yılları arasında Halkbank tarafından 2.7 milyon esnaf ve sanatkâra 141 milyar TL esnaf kredisi kullandırıldı.

Yıl sonuna kadar bin 35 yeni istihdam

Milli Dayanışma Kampanyası’na 56 milyon TL bağış gerçekleştiren Halkbank’ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiği toplam destek 59 milyar TL’ye ulaştı. Bu miktarın 52.8 milyar TL’lik kısmı esnaf, KOBİ ve kurumsal müşteriler, 6.2 milyar TL’lik kısmı da bireysel müşteriler tarafından kullanıldı. Halkbank’ın bu dönemdeki kredilerinden yaklaşık 650 bin işletme ve 1 milyondan fazla bireysel müşterisi yararlandı. Esnaf Destek Paketi kapsamında yaklaşık 450 bin esnaf ve sanatkâra da 9 milyar TL tutarlık Paraf Esnaf Kart limit tahsisi gerçekleştirildi.

Bankanın Türkiye’nin 81 ilinde 1000 şubesi ve 22.500 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Arslan “Bu yıl çeşitli unvanlarda personel alımına başladık, yılsonuna kadar 1.035 kişiyi daha Halkbank ailesine katarak, gençlerimize kariyer olanağı sağlamanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.

1 milyon kişiye dijital kanallardan ulaşıldı
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, internet şubesi üzerinden başvuru yapan 668 bin kişiye Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi, 369 bin kişiye Esnaf Destek Paketi, 31 binden fazla kişiye de İşe Devam Desteği- Küçük İşletme Can Suyu Kredisi kullandırarak toplamda 1 milyon kişiye web kanalları üzerinden ulaştıklarını belirtti. Arslan şunları söyledi: “Salgın sürecinde kredilerin başvuru ve kullandırım aşamalarında özellikle mobil şube, internet bankacılığı, SMS, ATM ve Halkbank Dialog gibi alternatif dağıtım kanallarını devreye sokarak, en kısa sürede en fazla kişinin başvurusunu karşılamaya çalıştık. Bilanço kalitemizin yanında, teknolojik altyapımızı geliştirmek üzere uzun sürede kararlılıkla sürdürdüğümüz altyapı yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük.”

Son Güncelleme: 22.05.2020 22:03
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