Halkbank: 2 puanlık indirim söz konusu değil

Halkbank'tan yapılan açıklamada kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdüğüne dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz hafta faizleri beklenmedik şekilde 200 baz puan düşürmüştü.

Kararın bankalarca krediler üzerinde uygulanıp uygulanmayacağı izlenirken, dün Reuters'da yer alan bir haberde kamu bankalarının faiz indirimini uygulayacağı ifade edilmişti.

Sabah saatlerinde Halkbank'ın ticari kredi faizlerinde 200 puan indirdiğine dair çıkan haberler ise banka tarafından yalanlandı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanvekili Cemil Ertem de Twitter'dan paylaştığı faizlere ilişkin mesajında "Kamu bankaları kredi faizlerini merkez bankasının fonlama faizi ( politika faizi) seviyesine çekti" ifadelerini kullandı.