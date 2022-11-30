Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı inşasının yarısından fazlası tamamlandı

Londra’dan Pekin’e uzanan ve Demir İpek Yolu’nu Avrupa’ya bağlayan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın inşasında rayların 50 kilometrelik bölümünün tamamlanmasının ardından viyadüklerin yapımına başlandı.

İlk ray kaynak töreni 8 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. ‘Hızlı Tren’ çalışmalar tamamlandığında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini İstanbul’a bağlayacak. 229 Kilometrelik hattın 75 kilometresi İstanbul’da planlanırken, 54 Kilometresi Edirne, 40 kilometresi Tekirdağ, 60 Kilometresi ise Kırklareli il sınırları içerisinden geçiyor.

Tüm ayrıntılar düşünülerek hayata geçirilecek projenin inşaat çalışmaları sürecinde çevredeki tarihi dokunun ve çevrenin korunmasına da özen gösteriliyor.

Viyadükler kültürel eserlerin siluetini bozmayacak şekilde inşa ediliyor

Toplam uzunluğu 153 kilometre olacak hatta rayların 50 kilometrelik bölümü döşendi ve viyadüklerin yapımına geçildi. Viyadükler kültürel ve tarihi eserlerin siluetini bozmayacak şekilde inşa ediliyor. Ayrıca bölgedeki tarım arazileri ve su kaynakları da korunacak şekilde çalışma yapılıyor.

Saatte 200 kilometre hesaplanan trenin geçiş hızı şehir içinde 100 kilometreye kadar düşecek. Bu sayede bölgedeki tarihi eserler de titreşimden etkilenmemiş olacak.

İstanbul- Halkalı istasyonundan başlayarak Edirne Kapıkule istasyonunda sonlanacak olan 229 kilometrelik Halkalı - Kapıkule Demir Yolu Projesi, Edirne’de viyadük inşasıyla sürüyor. 2019 yılının Haziran ayında yapımına başlanan Halkalı - Çerkezköy Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesimi inşası çalışmaları, kent merkezine kadar geldi.

Halkalı - Çerkezköy Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Projesi çerçevesinde Tarihi Tunca Köprüsü’nün kenarındaki alanda aralıksız olarak devam eden çalışmaların yarısından fazlası tamamlandı.

Hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemlerin de dikkate alınarak hayata geçirilecek proje, şimdiden vatandaşları heyecanlandırmaya başladı.

Proje ile birlikte Halkalı- Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 buçuk saate düşecek.

153 kilometre uzunluğunda çift hatlı, 200 kilometre/saat hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonu olarak inşa edilecek proje ile yük ve yolcu trenleri bu hatta çalışabilecek. Projenin tamamlanması ile bölge ticareti ve turizminin daha da canlanması bekleniyor.

Projede yüzde 55 fiziki, altyapı işlerinde ise yüzde 76 civarında ilerleme kaydedildi. Proje hayata geçince hem yük taşımacılığı hem de yolcu taşımacılığı açısından önemli bir işe imza atılmış olacak. Hızlı Tren Projesinin 2023 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.