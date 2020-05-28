Halk GYO’nun ilk çeyrek kârı 18,5 milyon TL oldu

Ticari mülkten konuta, ofisten otele kadar pek çok alanda modern projelere imza atan Halk GYO, sağladığı portföy çeşitliliğiyle dengeli büyümesini sürdürdü.

Tüm dünyanın önemli bir sınav verdiği bu dönemde, ülkemizin güçlü sağlık altyapısı, zamanında alınan ekonomik tedbirler ve sosyal yardımlardaki başarısı sayesinde normalleşme sürecine girmeye başlamasının, bu zorlu süreci de birlik ve beraberlik içinde aşacağımızı göstermekte olduğunu ifade eden Halk GYO Genel Müdür Vekili Erdal BEKİN, Halk GYO olarak yılın ilk çeyreğini başarılı mali sonuçlarla geride bıraktıklarını belirterek şunları söyledi;

“Ana ortağımız Halkbank’tan aldığımız güçle mevcut planlarımız dâhilinde istikrarlı büyümemizi sürdürerek özkaynaklarımızı 2,6 milyar TL’ye taşıdık. 2020 yılının ilk çeyreğinde, düşen konut kredisi faiz oranlarıyla birlikte düzenlediğimiz kampanyalarla, projelerimizdeki konut satış rakamlarını bir önceki çeyrek olan 2019 yılının son çeyreğine göre yüzde 100’ün üzerinde artırdık. Halk GYO olarak paydaşlarımıza katma değer üretme ve ülke ekonomisine katkımızı artırarak devam ettirme yönündeki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.”