Halk GYO 2021 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklandı

İstanbul’da İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi kapsamında 46 ve 34 katlı Halk Ofis Kuleleri’nin ve İzmir’de Evora İzmir projesinin inşasına devam eden Halk GYO, ülke kalkınmasına katkı sağlayacak gayrimenkul projeleri geliştirme yolundaki çalışmalarını, yeni bir projeyle genişletti.

Konuttan ticari mülke, otelden ofise dek çeşitlilik içeren bir portföyle gelişimini sürdüren Halk GYO şimdi de bir sanayi sitesi projesine adım attı. Böylece Şirket, söz konusu yatırımıyla Kocaeli Dilovası’nda sanayi odaklı düzenli ve planlı büyümeye destek verecektir. Halk GYO ayrıca, daha önce daire satışlarını tamamladığı Bizimtepe Aydos projesinin ticari ünitelerinin de satışlarını gerçekleştirmeye başladı.

Yılın ilk yarısını güçlü mali performansla tamamlayan Halk GYO, faaliyetleriyle 2021’in üçüncü çeyreğinde de istikrarlı büyümesini ortaya koydu ve aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 oranında artarak 3,9 milyar TL’ye taşıdı. Şirketin bu dönemde net kârı ise 27,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Büyüyen sanayiye düzenli yapılaşma

Finansal verileri değerlendiren Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, “Stratejik bir yaklaşımla oluşturduğumuz dengeli yatırım portföyümüz, istikrarlı büyümemizi sağladığı gibi ülke kalkınmasını ve düzenli kentleşmeyi de desteklemektedir. 2021, pek çok projemizi finalize ettiğimiz ve yeni arayışlara girdiğimiz bir yıl olmuştur. Bu arayış neticesinde yeni bir projeye adım attığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Kocaeli Dilovası’nda bir sanayi sitesi oluşturmak üzere, iştirakimiz olan Halk Yapı Projeleri Geliştirme A.Ş. ile Marmara Metal Mamulleri Ticaret A.Ş. arasında "Dilovası Sanayi Merkezi Projesi" başlığıyla yüzde 50 - 50 gelir paylaşımlı olacak şekilde, arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi imzaladık. Proje inşasına başlamak üzere hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Dilovası; otoyol, liman, havaalanı ve tren gibi ulaşım olanaklarının varlığı ve Osmangazi Köprüsü’ne yakınlığıyla önümüzdeki dönemde sanayi açısından daha da öne çıkacak bir cazibe merkezine dönüşmektedir. Halk GYO olarak bu bölgede sanayimize odaklanan düzenli ve planlı büyümenin bir parçası olmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Çevreye saygılı, sürdürülebilir projelerle geleceğe yatırım

Türkiye’ye değer katacak nitelikli eserleri kazandırma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Bülent Karan, faaliyetlerinde ve hayata geçirdikleri projelerde çevreye ve insana saygıyı öncelikli konuları arasına yerleştirdiklerini söyledi. Halk GYO Genel Müdürü, “Şirketimiz, inşa ettiği binaların enerji ve çevre duyarlılığını tanımlayan LEED sertifikaları ile akıllı tasarımlara ve planlı kaynak kullanımına bağlılığını devam ettirmektedir. Sürdürülebilirlik stratejisini “çevreye duyarlı yatırımları, insan ve çalışan haklarını gözeten çalışma ortamı, toplumsal kalkınmaya önem veren iş-yapış modeli ile geleceğe yatırım yapmak” olarak belirleyen Halk GYO, bünyesinde ve toplumda gerekli bilincin yerleşmesi ve gelişmesi için de adımlar atarak sektöründe öncü konumda olmayı hedeflemektedir” diye konuştu.

Halk GYO 2021 Üçüncü Çeyrek Mali Verileri:

Toplam Aktifler: 3,9 milyar TL

Özkaynaklar: 2,9 milyar TL

Net Dönem Kârı: 27,6 milyon TL