Halk GYO, 10’uncu yılında 3,5 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı

Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, pandemi etkisinin gayrimenkul piyasasına da damgasını vurduğu bir dönemde yılı güçlü finansal sonuçlarla tamamladıklarına dikkat çekti.

İstanbul’dan Eskişehir’e, Erzurum’dan İzmir’e dek yurdun farklı bölgelerinde geliştirdiği yenilikçi projelerle sektöre örnek eserler kazandıran Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2020’de başarılı bir mali performansa imza attı. Hayata geçirdiği yatırımların faaliyet bölgelerine değer katan projeler olmasına odaklanan Halk GYO, özkaynak ağırlıklı finansman modeliyle istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, finansal sonuçları şöyle paylaştı: “2020 yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğümüz bir önceki yıla göre yüzde %15,65 oranında artarak 3,5 milyar TL’ye ulaştı. Şirketimizin 2020 yılı net dönem kârı 352 milyon TL olarak gerçekleşirken, özkaynaklarımız 2,9 milyar TL seviyesini aştı.

Uygun koşullu kredi kampanyaları sektöre dinamizm getirdi

2020’de pek çok sektör gibi gayrimenkul sektörünün de Covid-19 etkisinde şekillendiğini paylaşan Bülent Karan, “Ülkemizde ekonomi yönetimimiz salgının etkilerini hafifletmek için geniş destek programları uyguladı. Özellikle kamu bankaları öncülüğünde yaz aylarında gerçekleştirilen uygun koşullu kredi kampanyalarının sektöre damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Tarihin en düşük faiz oranlarıyla hayata geçen konut kredisi kampanyalarının bu yöndeki beklentilere çok güzel cevap verdiğini, özellikle konut noktasında ertelenen taleplerin hızla yerini bulduğunu gördük. Halk GYO açısından da oldukça dinamik geçen bu dönemin, şirketimizin istikrar ve büyümesine pozitif katkısı oldu” diye konuştu.

Prestijli projelere imza atıyoruz

Halk GYO Genel Müdürü, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Kurucumuz ve ana hissedarımız Halkbank’tan aldığımız güven ve itibarla sürdürdüğümüz yolculukta 10’uncu yaşımıza girerken, gayrimenkul sektörü adına güzel başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Prestijli projelere imza atarak geliştirdiğimiz portföyümüz, yatırım çeşitliliğimiz ve yarattığımız marka değeri ile ülkemize önemli hizmetlerde bulunduk. Ulaştığımız aktif büyüklükle sektörün önemli bir oyuncusu olduğumuzu kanıtladık. Evora İzmir projemiz ve en büyük paydaşlarından biri olduğumuz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ‘nde yer alan 46 ve 34 katlı “Halk Ofis Kuleleri” inşaatımız devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında, İstanbul ve İzmir'de kent yaşamının önemli birer parçası haline gelecekler. Önümüzdeki dönemde de yüksek kalitede, estetik anlayışa sahip, tüketici trendlerine uygun, bulunduğu kente örnek teşkil edecek ve ülkemize değer katacak projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

Halk GYO 2020 Yılsonu Mali Verileri:

Toplam Aktifler: 3,51 milyar TL

Özkaynaklar: 2,92 milyar TL

Net Dönem Kârı: 352,45 milyon TL