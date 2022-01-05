banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Edin Visca Trabzonspor'da!
Edin Visca Trabzonspor'da!
Piyasalarda son duru ne?
Piyasalarda son duru ne?

Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL

Antalya’da patlıcan ve kıl sivri biberin toptancı hali ile semt pazarları, Tarım Kredi Kooperatifi ve zincir marketler arasındaki fiyat farkı adeta dudak uçuklattı. Üreticiden 12 TL’ye alınan patlıcanın halin 500 metre ilerisinde bir zincir markette 22 TL’ye yakın satılması üreticinin tepkisine neden oldu. Patlıcanın fiyatı Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde ise 19.90 TL olarak etiketlere yansıdı. Adeta tavuk eti ile yarışan fiyatlara isyan eden üreticiler, “Arada uçurum fark var. Biz kazanamıyoruz. Aradaki bu farkı kaldıralım. Devletimizin müdahale etmesi gerekir” dedi.

Ekonomi 05.01.2022, 18:01
Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL

Antalya’da patlıcan ve kıl sivri biberin toptancı hali ile semt pazarları, Tarım Kredi Kooperatifi ve zincir marketler arasındaki fiyat farkı adeta dudak uçuklattı. Üreticiden 12 TL’ye alınan patlıcanın halin 500 metre ilerisinde bir zincir markette 22 TL’ye yakın satılması üreticinin tepkisine neden oldu. Patlıcanın fiyatı Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde ise 19.90 TL olarak etiketlere yansıdı. Adeta tavuk eti ile yarışan fiyatlara isyan eden üreticiler, “Arada uçurum fark var. Biz kazanamıyoruz. Aradaki bu farkı kaldıralım. Devletimizin müdahale etmesi gerekir” dedi.

Örtü altı üretimin merkezi Antalya’da sebze ve toptancı hali ile marketler arasındaki fiyat farkı üreticinin tepkisini çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal’inde çiftçiden 12 TL’ye alınan patlıcan, hemen 500 metre uzaklıkta bulunan bir zincir markette 21 TL 90 kuruşa satılıyor. Çiftçiden 16 TL’ye alınan kıl sivri biber ise bir başka zincir markette 26 TL 90 kuruşa satılması dikkatlerden kaçmadı. Biber ve patlıcanın adeta tavuk fiyatı ile yarıştığı görüldü.

Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde patlıcan 19.90 TL

Son günlerde diğer marketlere göre ürünlerinin daha ucuz olduğu konuşulan Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde ise patlıcanın fiyatının 19 TL 90 kuruşa satıldığı, raflarında kıl sivri biberin olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Diğer taraftan bugün Muratpaşa İlçesi Üçgen Mahallesi’nde kurulan semt pazarında fiyatların hal fiyatlarına yakın olduğu görüldü. Patlıcan ve biberin 15 TL’ye satıldı. Antalya’nın Aksu İlçesi’nde üretim yapan çiftçiler ise duruma tepki gösterdi.

"Arada uçurum fark var"

Hacıaliler Mahallesinde çiftçilik yapan Ali Celbiş, “Bizim yetiştirmekte en büyük sıkıntımız emeğimizin karşılığını alamamak. Biz kendi ürünümüze bakıyoruz şuanda halden çıkış fiyatı 14 TL olmasına rağmen marketlerde 25, 26 TL olarak görüyoruz. Arada uçurum fark var. Biz kazanamıyoruz. Maliyetlerimiz çok arttı, para kazanamıyoruz. Bu üretimler dursa ne olur? Biz pandemi döneminde bile tarımı ayakta tuttuk. Çiftçilerimizi destekleyelim. Aradaki bu farkı kaldıralım. Biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Market ile hal arasında arada çok fark var. Kendi ürünümü rafta o fiyata görünce zoruma gidiyor. Bir bakıyorum adam 10 TL kar yapıyor. Biz 10 TL kar yapamıyoruz. Biz 1 yıl emek veriyoruz, kiloda 10 TL kazanamıyoruz. Masrafımızı çeksinler onlar adına üretelim. Böyle olmamalı, olmaz. Kış döneminde verim çok düştü. Şuanda 15 günde bir topluyoruz. Yaza doğru verim artar. Bizim sattığımız ile marketler arasında çok fark var. Bu kadar olmaması lazım. Devletimizin müdahale etmesi gerekir” sözlerine yer verdi.

"Ama 500 metre ileride markette fiyatı 20-25 TL"

Patlıcan üreticisi Merve Celbiş, “4 dönüm alanda üretim yapıyoruz. 20 günde bir topluyoruz. Kış aylarından ötürü zaman uzayabilir. Bugün patlıcanı Antalya halinde bizim satış fiyatımız 12 TL. Ama 500 metre ileride markette fiyatı 20-25 TL. Bu aradaki fiyat farkının denetlenmesini istiyorum. Ben üretici olarak 12 TL’den satıyorum. Neredeyse 2 katı fiyata satıyorlar. Bunun daha uygun fiyata çekilmesini istiyorum. Bütün girdileri biz karşılıyoruz. Gübre fiyatları 3-4 katına çıktı” dedi.

Pazarda daha uygun fiyatlar

Semt pazarında patlıcan satan Berzan Güven, "Halden 12 TL’ye aldım. Pazarda ise 15 TL’ye satıyorum. Markette 25-30 TL’ye satıyorlar. Bizde zam yok indirim var. Vatandaş yesin" dedi. Biber satıcısı Cemal Deniz, "Kıl sivri biberi 13 TL’ye aldım, 15 TL’ye satıyoruz. Şirketten direkt taze olarak geliyor. Markette 25 TL’den satıldığını biliyorum. Bizim ürünlerimiz daha taze, markette elden ele dolaşıyor. Pazardan taze taze almak yerine marketten alanlar var" sözlerine yer verdi. Fiyatların pazarda daha uygun olduğunu savunan tüketici Fidan Önder ise, "Markette 25-30 TL’den satıyorlar. Bugün markete gitmedim. Pazarda çok uygun. Ben sürekli pazara gelirim. Marketler hem çok pahalı hem de taze bulamıyoruz. Bence herkes pazara gelsin" açıklamasını yaptı.

(EG-

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8