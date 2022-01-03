banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!

Hala yeğen memurluktan istifa etti, günlük kazançları maaşlarının iki katı

Mardin’de kehribar tespih işini yapmak için hala, yeğen memurluktan istifa etti. Günlük kazançları ise memur maaşının iki katını buluyor.

Ekonomi 03.01.2022, 12:58
Hala yeğen memurluktan istifa etti, günlük kazançları maaşlarının iki katı

Mardin’de kehribar tespih işini yapmak için hala, yeğen memurluktan istifa etti. Günlük kazançları ise memur maaşının iki katını buluyor.

Kehribar tespih ve takı satışları Mardin’de ön plana çıktı. Getirisi iyi olan bu meslek sevenleri tarafından aşkla icra ediliyor. Kehribar aşkı, hala ve yeğene memurluktan istifa getirdi. Mezat ve dükkanda yaptıkları satışlarla birlikte bir memur maaşının 2 katını kazanıyor. Dolarla yapılan satışlar nedeniyle de dört aydır kehribar piyasası durgunluk yaşıyor.

Amcasının bu işi 15 yıldır yaptığını söyleyen Ömer Tedik, işi severek ve aşkla yaptıklarını dile getirdi. Bu iş için istifa ettiğini belirten Tedik, “Halam, Büyükşehir Belediyesi’nde çalışıyordu o da istifa etti. Amcam çalışıyor, o da bizimle beraber işten geri kalan zamanında gelip bize yardım ediyor. Bu işin için iki kişi istifa ettik. Kendi işimiz severek ve aşkla yapılan bir şey. Zaten severek olmazsa bu iş yapılmaz. Getirisi memur maaşından daha iyi. Mardin kehribarla tanınan bir şehir. Biz, Rusya’dan, Ukrayna’dan ve Balkan ülkelerinden bu malzemeyi getiriyoruz. Ama bütün dünyaya biz dağıtıyoruz. Ham maddeyi kendi üstatlarımıza veriyoruz. Üstatlarımız taş halini alıp torna ile veya kuru bıçak işçilikten işleyip tane bir haline getiriyorlar” dedi.

“Günlük ciromuz 15 bin lirayı buluyor”

Tane haline geldikten sonra tanıtımını gerçekleştirdiklerini aktaran Tedik, “Fotoğraflarla, videolarla çekip daha en üst düzey dediğimiz şey ise mezatlarımız var. Her akşam canlı yayında satışlarımız gerçekleşiyor. Günlük ciromuz bazen 10 bin liraya çıkabiliyor bazen düşebiliyor. Ama canlı yayında daha yüksek ciro yapıyoruz. En ucuz tespihimiz 50 liradan başlıyor en yüksek meblağda tespihlerimiz 50 bin ve 100 bin lira. İstediğiniz şekilde nakış edilerek yapılan ürünler var. Onlar daha yüksek maliyeti buluyor” diye konuştu.

“Bir araba fiyatına da tespihlerimiz mevcut”

Büyük koleksiyonculara sattıklarını ifade eden Tedik, “Eskiden sadece Arap ülkelerine satıyorduk. Şu anda Türkiye’de iş adamları ve büyük koleksiyoncular bu işin alışverişini yapan insanlar. Bütün aldığımız malzemeler dolarla geliyor. Yurt içindeki malzemeleri de dolarla alıyoruz. Ve dolarla satışını gerçekleştiriyoruz. 4 aydır biz tamamen durgunluk yaşıyoruz. Daha önce günlük canlı mezarlarımızda yaptığımız bir 10-15 güne bulurken şu anda yaptığımız ciro 3 bin ve 5 bin lira arasında ve daha da düşük olabiliyor. Bazen dükkanda da hiç satış yapamadığımız oluyor” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 18 31
8. Brighton 19 27
9. Wolverhampton 18 25
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 18 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8