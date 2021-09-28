Haksız yere evden çıkarılan kiracı, taşındığı yeni evin kira farkını isteyebilir!

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin hemen her yerinden kira fiyatları açıklanan enflasyonun üzerinde artıyor. İstanbul’un bazı semtlerinde ev kiralarının yüzde 290’a kadar artış kaydetmesi ile birlikte kiracılar zor bir dönemece girdi. Artan ev kiraları nedeniyle ev sahipleri mevcut kiracılarını çıkarıp yüksek bedellerle yeni kiracı arayışına girdi.

Emlak şirketleri ve danışmanlarının da yönlendirmesi ile kiracı oldukları konuttan çıkarılmakla yüz yüze gelen kiracılar genellikle haklarından haberdar değiller. Kiracıları ilgilendiren Borçlar Kanunu güncellendi ve kiracıları koruyan düzenlemeler kanunda daha da sağlamlaştırıldı.

Konuyu değerlendiren YAK Avukatlık Ortakları Buket Altufan Ulu, Hande Yayla Oğuzülgen ve Özge Konukçu ev sahibi baskısı altındaki kiracılara rehber niteliğinde değerlendirmeler yaptı. Avukat Buket Altufan Ulu, “Yükselen kiralar ile birlikte ev sahibinin konuttan çıkarma baskısı altında olan kiracıların ilk bilmesi gereken, ev sahibinin kirasını ve aidatını sözleşme şartlarına uygun şekilde ödeyen kiracıyı evden çıkarmasının ancak çok sınırlı sebeplerin varlığı halinde mümkün olabileceğidir. Ev sahipleri kanunda düzenlenen sınırlı nedenler dışında kiracıyı evden çıkaramayacağı gibi, ev sahibi haklı nedenlerini ispat edip mahkemeden tahliyeye ilişkin karar almadan kiracıyı evden çıkmaya zorlayamayacaktır” dedi.Kira davalarında rekor artış: Herkes mahkemelik olacak

TAŞINMA MASRAFI VE ARADAKİ KİRA FARKINI TALEP EDEBİLİR

Haklarını bilen kiracıların içlerinin rahat olması gerektiğini ifade eden Avukat Hande Yayla Oğuzülgen ise; kiracıların mutlaka hukuki bir destek alması gerektiğinin altını çizdi.

Avukat Özge Konukçu, “Ev sahibinin kiracısını evden çıkmaya zorlayabilmesi için elinde tahliyeye ilişkin bir mahkeme ilamı olmalıdır. Haklı olduğuna inanan kiracının ev sahibi çık dediğinde çıkmak yerine, ev sahibinin açacağı tahliye davasında ev sahibinin haklı olup olmadığını tartışması mümkündür.

Ev sahibi oğlum evleniyor diye kiracısına çık diyorsa ve kiracı bunun gerçekliğinden şüphe ediyorsa evi boşaltmak yerine ev sahibinin açacağı davada iddiasını ispat etmesini bekleyebilecektir.

Kiracı, ev sahibinin bu iddiasının gerçek olduğuna inanarak evden çıkmış olsa bile sonrasında ev sahibinin evi başkasına kiraladığını tespit ederse ev sahibinden tazminat isteyebilecektir.

Çünkü kanunen ihtiyacım var diye evin boşaltılmasını isteyen ev sahibi, 3 yıl geçmeden haklı nedenler olmadıkça bu evi eski kiracısından başkasına kiraya veremez. Kiracılar bu noktada kanunla korunduklarını bilmelidir” diye konuştu.