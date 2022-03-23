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Haksız fiyat artışı yapan 13 işletmeye tutanak tutuldu

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2022 yılında haksız fiyat artışına yönelik denetimlerin devam ettiğini belirterek, “2022 yılı içerisinde bin 47 işletmede, 2 bin 352 ürünle ilgili haksız fiyat artışı ile ilgili denetim gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2021 yılında 80 işletmeye, 2022 yılı içerisinde ise 13 işletmeyle ilgili tutulan tespit tutanakları değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirilmiştir” dedi.

Ekonomi 23.03.2022, 16:15
Haksız fiyat artışı yapan 13 işletmeye tutanak tutuldu

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2022 yılında haksız fiyat artışına yönelik denetimlerin devam ettiğini belirterek, “2022 yılı içerisinde bin 47 işletmede, 2 bin 352 ürünle ilgili haksız fiyat artışı ile ilgili denetim gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2021 yılında 80 işletmeye, 2022 yılı içerisinde ise 13 işletmeyle ilgili tutulan tespit tutanakları değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirilmiştir” dedi.

Ticaret İl Müdürlüğü’nün 2021 yılı faaliyetleri ile il genelinde sürdürdüğü denetim çalışmalarının değerlendirildiği toplantı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye’de ve Samsun’da üretici ile tüketiciyi koruma noktasında, hızlı ve insan odaklı politikaların hayata geçirildiğini, Ticaret İl Müdürlüğü’nün de bu politikalar çerçevesinde Samsun’daki hareketli ve yoğun ticari hayatın denetlenmesi ve düzenlenmesine yönelik olarak önemli faaliyetler yürüttüğünü ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Ticaret İl Müdürlüğümüzce, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2021 yılında bin 917 işletmede, 13 bin 609 adet ürünle ilgili, 2022 yılı içerisinde ise bin 47 işletmede, 2 bin 352 ürünle ilgili haksız fiyat artışı ile ilgili denetim gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2021 yılında 80 işletmeye, 2022 yılı içerisinde ise 13 işletmeyle ilgili tutulan tespit tutanakları değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirilmiştir. 2022 yılı içerisinde 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un kapsamında ise 24 adeti yol kenarı kontrol ve denetim noktalarında olmak üzere toplam 64 adet denetim faaliyeti gerçekleştirilmiş, bu kapsamda halde 2 bin 979 işyeri ve nakliye aracı denetlenerek, tespit edilen 118 adet mevzuata aykırılıkla ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 228 bin 552 TL cezalı hal rüsumu uygulanmıştır” diye konuştu.

"45 işletmede 136 üründe aykırılıklar tespit edildi”

2022 yılı içerisinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında da 204 işletme ve 2 bin 564 adet ürün denetlendiğini ifade eden Vali Dağlı, “45 işletmede 136 üründe aykırılıklar tespit edilmiştir. Denetim faaliyetlerimizin, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle fırsatçılık yapmak isteyen işletmelere yönelik olarak da kararlılıkla sürdürüleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca; İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden ilimiz genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde bulunan kantinlerin listeleri temin edilerek gerçekleştirilen denetimlere de devam edilmekte ve yapılan incelemelerde haksız fiyat artışı yaptığı anlaşılan işletmeler Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na bildirilmektedir. 2021 yılında tüketici hakem heyetlerimize 8 bin 989 başvuru yapılmış olup, geçmiş dönemden gelen başvurularla birlikte 9 bin 208 adet başvuru sonuçlandırılmış, 2022 yılı içerisinde ise bin 931 başvuru yapılmış olup, geçmiş dönemden gelen başvurularla birlikte 2 bin 456 başvuru sonuçlandırılmıştır” şeklinde konuştu.

Ticaret İl Müdürlüğü’nün denetim faaliyetlerinin yanı sıra eğitim faaliyetlerinde de bulunduğunu belirterek, valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve bir market arasında uygulanmak üzere ocak ayında protokolü imzalanan ’Bilinçli Tüketici-Bilinçli Nesiller Projesi’nin de 15-21 Mart Tüketici Haftası itibarıyla uygulanmaya başlandığını ifade eden Vali Dağlı, 2022 yılı sonuna kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere tüketici hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirme yaparak, eğitim vermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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