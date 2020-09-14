banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
78 yaşındaki bastoncu dede, gençlere parmak ısırtıyor
78 yaşındaki bastoncu dede, gençlere parmak ısırtıyor
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
VakıfBank lige galibiyetle başladı
VakıfBank lige galibiyetle başladı

Hakkari karakovan balı piyasaya çıktı

Hakkari’nin Otluca köyü Dereboyu Mahallesi’nde doğal ortamda yetiştirilen ve hiçbir katkı maddesi taşımayan karakovan balı piyasaya çıktı.

Ekonomi 14.09.2020, 09:23
2
Hakkari karakovan balı piyasaya çıktı

Yaklaşık 30 yıldır çiftçilikle uğraşan Nazım Çiftçi, Otluca köyü ve yüksek rakımlı yaylalarında üretilen hakiki karakovan balının aroması ve yoğunluğu nedeniyle son derece kaliteli doğal bir bal olduğunu söyledi. Çiftçi, “Yaklaşık 30 yıldır arıcılık ile uğraşıyorum. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan ürettiğim karakovan balı hep takdir topladı. Yıllardır bizde bal alan yüzlerce vatandaş bulunuyor. Her bal aldıklarında bize dua ediyorlar. Korona virüs tedbirleri kapsamında indirime gittik. Kilosu 250 TL olan karakovan balının kilosu 150 TL’ye, karakovan süzme balının kilosunu ise 100 TL’ye indirdim” dedi.

#Hakkari #bal
Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2020
İmsak 05:10
Güneş 06:37
Öğle 13:05
İkindi 16:36
Akşam 19:23
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Erzurumspor 1 3
8. Fenerbahçe 1 3
9. Kayserispor 1 3
10. Hatayspor 0 0
11. Başakşehir 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Çaykur Rizespor 1 0
15. Kasımpaşa 1 0
16. Gaziantep FK 1 0
17. Trabzonspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Altınordu 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Adanaspor 1 3
5. Ankara Keçiörengücü 1 3
6. Ankaraspor 1 3
7. Altay 1 1
8. Samsunspor 1 1
9. Akhisar Bld.Spor 0 0
10. Balıkesirspor 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Tuzlaspor 0 0
13. Bandırmaspor 1 0
14. Boluspor 1 0
15. Eskişehirspor 1 0
16. İstanbulspor 1 0
17. Bursaspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Liverpool 1 3
5. Crystal Palace 1 3
6. Everton 1 3
7. Aston Villa 0 0
8. Brighton 0 0
9. Burnley 0 0
10. Chelsea 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Wolverhampton 0 0
15. Leeds United 1 0
16. Southampton 1 0
17. Tottenham 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0