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Hakan Atilla, Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü oldu

Borsa İstanbul’un yeni Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla oldu.​​​​​​​ Borsa İstanbul A.Ş.’nin 21 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi. Atilla, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

Hakan Atilla, Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü oldu

Borsa İstanbul’un yeni Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla oldu.​​​​​​​ Borsa İstanbul A.Ş.’nin 21 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi. Atilla, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

22 Ekim 2019 Salı 12:34
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Hakan Atilla, Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü oldu


 

 Borsa İstanbul A.Ş.’nin yeni Genel Müdürü  Mehmet Hakan Atilla oldu. Murat Çetinkaya’nın, 30 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmasından sonra Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi.


Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. 



Mehmet Hakan Atilla kimdir?

1970 yılında Ankara’da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

 Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank A.Ş.’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri’nde Daire Başkanı, Halk Yatırım’da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. M. Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi.

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Son Güncelleme: 22.10.2019 12:53
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