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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: “Kamuda yapılan ilave artışın işçilere de yansıtılması gerekiyor”

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi için geldiği Kayseri’de kamu çalışanlarına yapılan ilave artışın işçilere de yapılması gerektiğini söyledi.

Ekonomi 04.02.2022, 18:06
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: “Kamuda yapılan ilave artışın işçilere de yansıtılması gerekiyor”

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi için geldiği Kayseri’de kamu çalışanlarına yapılan ilave artışın işçilere de yapılması gerektiğini söyledi.

Düzenlenen basın toplantısına HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı. HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, Genel Başkan Mahmut Arslan’a sözleşme törenine katıldığı için teşekkür ederek, aralarında görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. İşveren ile işçi ilişkisini makul düzeyde tutmak için çalıştıklarını söyleyen HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Biz çalışma hayatında uzlaşmayı, birlikte iş yapmayı, işçi ve işveren ilişkisini makul bir düzeyde kavga etmeden, makul bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Bu da her zaman istediğimiz gibi olmuyor maalesef. Bazen toplu iş sözleşmelerimiz arkadaşlarımızın beklentilerini karşılamıyor ve biz de o zaman yeniş dönemde neler yapılabilir, sorunları nasıl çözebiliriz noktasında çalışmalar yapıyoruz. Ben ilçeler ve iller arasında gelinen anlaşmayı olumlu buluyorum çünkü aradaki farklılık herkesi üzecekti açıkçası. Özellikle asgari ücretteki artış, daha sonra kamuda hem işçiler hem de memurlar için yapılan düzenlemeler gerçekten çalışanlar açısından bir nefes alma uygulamasıydı. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı hem kamu yöneticilerini hem de bakanlıkları harekete geçirdi. İyi bir aşamadayız” dedi.

“Kamudaki ilave artışlar işçiye de yansımalı”

Kamu çalışanları için yapılan yüzde 2.5 oranındaki ilave artışı, işçiler için de beklediklerini söyleyen Mahmut Arslan, “Başta sağlık bakanlığı olmak üzere bakanlıklardaki arkadaşlarımızın enflasyon rakamlarının üzerine ilave yüzde 2.5’luk bir artış söz konusu. Biz bunu bütün belediyelerimizin de bir zorunluluk olmasa bile belediye başkanlarımıza çağrı yapıyoruz, bu şehre saat hizmet eden, gecesini gündüzüne katan, pandemi dahil hiçbir zaman işini bırakmayan arkadaşlarımız bundan fazlasını hak ediyor. Belediye başkanlarımıza çağrımızı yeniliyoruz, imkanlar varsa daha da iyileştirelim ama en azından kamudaki yüzde2.5 olan ilaveyi ayrıca arkadaşlarımızın ücretlerine de ilave edilmesini bekliyoruz” dedi.

“İşverenlerin işçiler için imkanlarını zorlamaları gerekiyor”

Asgari ücrete yapılan iyileştirmede hükümet ile beraber işverenlerin de imkanlarını zorlamaları gerektiğini söyleyen Arslan, “Bunun için herkes büyük fedakarlıklar yapıyor. Bu ülkenin zor dönemlerinde hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Biz ücretlerimiz yetersiz diye işi bırakmıyoruz ve şartlar ne olursa olsun verilen görevi yapmaya çalışıyoruz, bunun karşılığında da iş verenlerimizin de imkanlarını zorlayarak arkadaşlarımıza en azından “Elimizden gelen bu, daha fazlasını hak ediyorsunuz ama bu şartlarla devam edelim” demeleri bile bence önemli. Bu insana ve emeğe verdiğimiz değeri gösterir” ifadelerini kullandı.

Enflasyon karşısında alınan ücretin yeterli olmadığını söyleyen Mahmut Arslan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Genel olarak ciddi bir şekilde tedirginlik var arkadaşlarımızda. Ücretlerimizi asgari ücret düzeyinden daha yüksek seviyeye de çıkarsanız geleceği göremiyorsunuz. Gelecek aylarda Mayıs’a kadar enflasyon oranları biraz düşük olsa da, artmaya devam edecek yönünde düşünceler var. Dolayısıyla alacağınız imkanlar daha elinize gelmeden geri gitmiş oluyor. Cumhurbaşkanımız asgari ücrete artış yaptı, hükümetin yanında iş verenlerin de maaşlarda iyileştirme yapması lazım.”

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