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Hak-İş ile Kazakistan Sendikalar Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ile Kazakistan Sendikalar Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Ekonomi 19.04.2022, 12:27
Hak-İş ile Kazakistan Sendikalar Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ile Kazakistan Sendikalar Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Hak-iş ile Kazakistan Fturk Federasyonu arasında sendikal iş birliğini arttırmak için Kazakça, Türkçe ve İngilizce üç nüshadan oluşan ikili iş birliği anlaşması imzalandı. Kazakistan’ın kalkınmasında Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin önemli bir rolü olduğunu söyleyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Kazakistan’ın gelişmesinde, sanayileşmesinde, ilerlemesinde Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin çok büyük emekleri var ve çok büyük yatırımları var, katkıları var. Kazakistan, aynı zamanda yer altı zenginlikleriyle gerçekten dünyada önemli bir noktadır. Yer altı kaynakları özellikle petrol gibi bütün dünyanın ihtiyacı olan alanlarda dünyada önemli bir yer tutmaktadır ve o anlamda da hem jeopolitik hem de jeostratejik olarak önemli bir ülkedir” diye konuştu.

“İkili iş birliği anlaşmamızla birlikte yeni bir dönemi başlatmış oluyoruz”

Kazakistan Sendikalar Federasyonu ile Hak-İş arasındaki ilişkinin eskiye dayandığını hatırlatan Arslan, “Bu ilişkileri ikili ilişkiler düzeyine henüz yeni getireceğiz. Bu açıdan da bugünkü toplantımız son derece önemli. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) bünyesinde beraber çalışmaktayız. ITUC ile ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz ve inşallah önümüzdeki süreçte yine ITUC bünyesinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İkili iş birliği anlaşmamızla birlikte yeni bir dönemi başlatmış oluyoruz. Bu yeni dönemde Türk Cumhuriyetleri’nin en geniş coğrafyaya sahip olan Kazakistan Cumhuriyeti ve o cumhuriyetin en büyük federasyonu olan federasyonla ilişkilerimizi daha fazla geliştireceğiz. Sendikalarımız arasındaki ilişkileri geliştireceğiz ve inşallah güçlü bir kardeşlik hukuku çerçevesinde birlikteliğimizi devam ettireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki ülkelerin sendikaları ile ayrıca bir özel yapının inşa edilmesini arzu ediyoruz”

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki ülkelerin sendikaları ile özel bir yapının inşası için uzun zamandır çalıştıklarını belirten Arslan, “Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki ülkelerin sendikaları ile ayrıca bir özel yapının inşa edilmesini arzu ediyoruz ve bunu için çaba sarf ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı’nın bir alt birimi olarak da özellikle ekonomik, sosyal komite anlamında bir komitenin kurulması ve o ülkelerin işveren ve işçi sendikalarıyla da yeni bir model geliştirme hususunda çalışıyoruz. İnşallah bu iş birliği anlaşmasını imzaladıktan sonra değerli dostum bu konuda da bizim önerilerimizi de desteklerlerse birlikte Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne bir talepte bulunma imkanımız da söz konusu, onu da gerçekleştirmek isteriz” dedi.

“İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinde 10 milyar dolar hacmine kadar ortak işler yapılması düşünülmektedir”

Türk devletleri arasındaki iş birliği ve dostluk ilişkilerinin gelişerek devam ettiğini ifade eden Kazakistan Sendikalar Federasyonu Başkanı Satybaldy Dauletalin ise, “Salgına ve son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen Kazakistan ve Türkiye arasındaki ikili iş birliği ve ekonomik iş birliğinin gelişerek devam ettiğini biz görmekteyiz. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinde 10 milyar dolar hacmine kadar ortak işler yapılması düşünülmektedir. Geçen sene Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan’a 608 milyon dolar yatırım yapmıştır. İçinde bulunduğumuz bu durumda işçilerin haklarının korunması ve onların menfaatine çalışılması sendikaların asli görevidir” dedi.

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