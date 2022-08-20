Hak-İş, Hazine ve Maliye Bakanlığından gelir vergisi dilimlerinin ara dönemde artırılmasını talep etti

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hazine ve Maliye Bakanlığına bir yazı göndererek, gelir vergisi dilimlerinin ara dönemde artırılmasını talep etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, gelir vergisi dilimlerinin ara dönemde artırılmasını talep etti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiği yazıda şunları kaydetti:

"Son yıllarda dünya genelinde yaşanan ekonomik daralma nedeniyle ülkemiz ekonomisi de olumsuz etkilenmiş ve yüksek enflasyon karşısında çalışanların korunmasına yönelik hükümetimiz tarafından birçok tedbir hayata geçirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından 2022 yılı için asgari ücret belirlenmesi sürecinde asgari ücretin vergi dışı bırakılması ile çalışma hayatında çok önemli bir adım atılmış ve milyonlarca çalışanın eline geçecek net ücretin artmasında büyük fayda sağlanmıştır. Bunun yanında, 2022 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete ara zam yapılması çalışanlar açısından büyük memnuniyetle karşılanmıştır. 2022 yılı ücretlerinden asgari ücret kadar kısmın vergi dışı bırakılması uygulaması Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zammı da etkilemiş ve yeni asgari ücrette de gelir vergisi istisnası devam etmektedir. 2022 yılı Ocak ayında belirlenen gelir vergisi dilimleri ile asgari ücretten yüksek maaş alan çalışanlar yönünden gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Yılbaşından itibaren geçerli olacak şekilde belirlenen gelir vergisi dilimleri, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasına rağmen, ikinci altı aylık dilimde değişmemiştir. Bu durum çalışanların eline geçecek net ücretlerde azalma yaşanmasına neden olmaktadır. Asgari ücret üzeri gelir elde eden çalışanların bir kısmının ücreti, çalışanın sonraki aylarda gelir vergisinin ikinci dilimine geçmesi sebebiyle, net asgari ücretin altına düşmektedir.

Ayrıca, yılın ikinci altı ayında ücretlere enflasyon farklı oranında (veya farklı oranlarda) yapılan zamlar, gelir vergisi dilimlerinin aynı oranda artmaması nedeniyle, yapılan zamlar net ele geçen ücretlere aynı oranda yansımamıştır. Örneğin; brüt 10.000 TL alan çalışanın ücretine, Temmuz ayında yüzde 42,35 enflasyon zammı uygulanması halinde, net ücretine yansıyan oran yüzde 34,3’tür. yüzde 8,1’lik artış işçiye yansımamış gelir vergisi kesintisi olarak uygulanmış olacaktır. Bu durumda enflasyonun olumsuz etkilerinin telafisi amacıyla uygulanan enflasyon farkı zammı gerçek manada işçiyi enflasyondan korumayacak ve işçinin ücretindeki artış enflasyon artışının altında (yüzde 8,1) kalacaktır.

Yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrete ara zam yapılması ihtiyacında olduğu gibi gelir vergisi dilimlerinin de ara dönemde en az enflasyon oranında artırılması gerekmektedir. Ocak ayından bu yana yaşanan fiyat artışları nedeniyle, yılbaşında belirlenen vergi dilimi miktarlarının da artırılarak ücretli çalışanların daha rahat nefes alması sağlanmalıdır. Bu çerçevede 2022 yılı ücretlerdeki gelir vergisi dilim miktarlarının gözden geçirilerek, 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere, altı aylık enflasyon farkı oranında artırılması talep ediyoruz.”