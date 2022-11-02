Hak-İş Başkanı Arslan, CGTL Başkanı El-Asmar’ı ağırladı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CGTL Genel Başkanı Bechara El-Asmar ve beraberindeki heyeti ağırladı. Hak-İş Genel Merkezi’ndeki programda ayrıca "Toplu İş Hukuku, Toplu Sözleşme ve Müzakere Teknikleri, İşyeri Uygulama Deneyimleri ile Sendikal Hareket, Hedefler, Strateji, Sosyal Adalet, Demokrasi, Kültür-Medeniyet-Sendika: Yeni ve Etkin Sendikacılığı İnşa Etmek" konularının ele alındığı bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan CGTL Başkanı Bechara El-Asmar, Türkiye ile Lübnan arasında yüzyıllar öncesine dayanan bir dostluk olduğunu ve hala neredeyse Lübnan’ın her köyünde, her kasabasında, Osmanlı döneminde inşa edilmiş olan sarayların tamamında Türk bayrağı dalgalandığını belirterek, “Türkiye’nin varlığı, Lübnan Cumhuriyeti ile olan iyi ilişkileri çerçevesi içerisinde devam etmektedir. Aynı zamanda sendikalar arasında ortak ilişkilerde de bunu görmekteyiz. Tabii bu ilişkilerin bir insani ve işçi hakları boyutu da söz konusudur. Bu ilişkiler de şüphesiz Türk ve Lübnan halkları arasında bir köprü görevi görmekte. Bu aşamada özellikle Türkiye’nin Lübnan’daki etki varlığı ile bunun etkilerini görmekteyiz” diye konuştu.

El-Asmar, dünyada gıda güvenliğinin sağlanmasında ABD ve Rusya arasındaki görüşmelerde Türkiye’nin varlığının açıkça görüldüğünü de ifade etti. El-Asmar, bu girişimler çerçevesinde sendika düzeyinde de iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri götürülmesini beklediklerini söyledi.

Lübnan işçi hareketinin sendikal olarak çok köklü bir hareket olduğunu fakat CGTL’nin çok zor bir coğrafyada, zor bir ülkede demokratik, özgür, serbest bir sendikal hareketi ayakta tuttuğunu ifade eden Arslan, “Aynı zamanda konfederasyon bir uzlaşma zemini üzerinde oluşturulan yönetim yapısına da sahip. O nedenle de gerçekten kendilerini kutluyorum. Zor bir ülkede, zor bir coğrafyada sendikal hareketi güçlü bir şekilde temsil ediyorlar, bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Tabii ki Hak-İş olarak bu konfederasyonla köklü ilişkilerimiz var. Dünya sendikal hareketinin güçlü, etkin bir üyesi olarak bölgemizdeki sendikal hareketlerle de iş birliğini önemsiyoruz ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Hem uluslararası alanda hem de bölgesel alanda bu ilişkileri geliştirirken ayrıca ikili iş birliklerine de son derece önem verdiklerini söyleyen Arslan, CGTL’nin ikili ilişkilerinin en güçlü olduğu konfederasyonlardan biri olduğunu ifade etti. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeye de değinen Arslan, mevsimlik işçilerin kadro almasıyla ilgili detayları paylaştı. Arslan, “Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde çalışma hayatı ile ilgili işçi kesimini ilgilendiren iki konuda öncelik aldıklarını söyledi. Bunlardan birincisi yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini, ikincisi de kamuda çalışan geçici mevsimlik işçilerin kadro konusunda da son aşamaya gelindiğini, iki konuda önceliklerinin olduğunu ve önümüzdeki günlerde bunun kamuoyuna geniş bir açıklamayla duyurulacağını belirtti. Bizim talebimiz şu; kamuda çalışan geçici mevsimlik işçilerin 12 ay çalışabileceği bir modeli hayata geçirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Arslan, asgari ücret konusunda basın mensuplarının soruları üzerine Hak-İş’in Asgari Ücret Tespit Komisyonunun asli üyesi olmadığını belirterek şunları aktardı:

“Geçmişte Türk-İş tarafından birlikte çalışma talebi bize iletilmişti. Biz de bu konuda destek vermiştik. Bu yıl için de bizden herhangi bir talep gelirse elbette ki desteğimizi, katkımızı vereceğiz. Ama bu olmadığı takdirde de Hak-İş olarak asgari ücret konusundaki ilkelerimiz ortada, belli. Bu ilkelerimiz ışığında önümüzdeki günlerde ayrıntılı çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşacağız.”

Programın sonunda Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CGTL Başkanı Bechara El-Asmara ve beraberindeki heyete hediyeler takdim etti.