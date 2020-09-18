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Haftayı zayıf veri akışı ile tamamlıyoruz

BIST 100 endeksi, yüzde 0,32 değer kazancıyla günü 1.110 puandan tamamladı.(A1 Capital)

Ekonomi 18.09.2020, 09:58
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Haftayı zayıf veri akışı ile tamamlıyoruz

Haftayı Zayıf Veri Akışı İle Tamamlıyoruz…

BIST 100 endeksi, yüzde 0,32 değer kazancıyla günü 1.110 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 12 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandığı günde, Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,78 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 5,24 ile spor olduğu görüldü.

ABD’de dün açıklanan makroekonomik verilerin birçoğunun beklentilerin altında gerçekleşmesi nedeniyle endeksler üzerinde baskının bir miktar arttığı görüldü. Ana endeksler tarafında Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,82 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 düşüş gösterdi.

Avrupa borsaları günü düşüş ile tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

Bugün, Yurtiçi ve Yurtdışında sakin veri akışı takip edilecek. Gün içerisinde, yurtiçinde TCMB Beklenti Anketi açıklanması bekleniliyor. Global tarafta ise Euro Bölgesi ve ABD’de Cari Denge Dataları ile Avrupa Merkez Bankası Üyesi Schnabel’in açıklamaları izlenecek.

Yeni işlem gününde, piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak Asya seansında işlem gören endeks ve global endeks vadeli işlem sözleşmelerinde fiyatlama davranışlarında ayrışmanın devam ettiği izleniyor.


Manşette Öne Çıkanlar

  • Japonya Merkez Bankası faizi gerçekleştirdiği toplantısında politika faiz oranını eksi yüzde 0.1 düzeyinde korudu, ekonomik görünümü yükseltti ve varlık alımını sabit bıraktığını açıkladı.

·         Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku Temmuz sonunda 2019 sonuna göre yüzde 4.2 artarak 128.4 milyar dolar oldu.

  • Resmi olmayan haber akışlarına göre, Oracle Corp. şirketin Çinli ana kuruluşu tarafından 100 milyon Amerikalı kullanıcının bilgilerinin toplanması için kullanılan gizli kapılar olmadığından emin olmak için TikTok'un kaynak koduna ve güncellemelerine tam erişim alacağı açıklandı.
  • ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 12 Eylül haftasında 860,000 ile beklenenden yüksek gerçekleşti.

·         İngiltere Merkez Bankası (BoE) gerçekleştirdiği politika toplantısında gösterge faizi değiştirmeyerek yüzde 0,1'de korudu, varlık alım programını ise değiştirmedi.

·         Trump: "3 Kasım seçimlerinin sonucu hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebilir" (Kaynak: Anadolu Ajansı)

·         Avrupa Parlamentosu, 24-25 Eylül'deki AB liderler zirvesi öncesinde aldığı kararda Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki gerginlikte diyaloğa çağırdı, aksi takdirde AB'nin ek yaptırımları devreye sokmasını istediği açıklandı. (Kaynak: DW)

·         TCMB tarafından yayınlanan Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, Yurtdışı yerleşikler 11 Eylül sona eren işlem haftasında Hisse Senetlerinde 30,2 milyon dolar ve DİBS’te 32,4 milyon dolar satıcılı oldular.

·         Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),  Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 0.4 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde eksi 0.2'ye düştü. AB'de ise temmuzda yüzde 0.9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 0.4 olarak ölçüldü.

·         İngiltere’de FTSE endeks serilerinde 18 Eylül Cuma günü kapanışın ardından yapılacak bazı değişiklikler ile endekslerde yer alan Türk hisselerinin de yer değiştireceği açıklandı. (Kaynak: Bloomberght)

·         Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.

Yükselen

%

Düşen

%

Hacim

mn TL

BİST 100 Etki

+/-

PEGYO

10,00

DOBUR

-10,00

KRDMD

861

EREGL

1,51

FMIZP

10,00

PKENT

-10,00

PETKM

633

BIMAS

0,92

IZMDC

10,00

EGGUB

-9,98

AVOD

547

TCELL

0,36

ISBTR

10,00

TKURU

-9,98

SISE

535

ARCLK

0,35

KENT

9,99

LKMNH

-9,98

GARAN

439

AGHOL

0,31

CMBTN

9,99

FENER

-9,98

JANTS

420

SOKM

-0,23

RAYSG

9,98

NUGYO

-9,97

SKBNK

412

AKBNK

-0,23

ADEL

9,97

TACTR

-9,90

HLGYO

366

SASA

-0,21

KAPLM

9,97

TDGYO

-9,88

KARSN

346

SAHOL

-0,19

CRFSA

9,96

IZTAR

-9,87

RTALB

341

GARAN

-0,17

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16. Trabzonspor 1 0
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