Haftayı zayıf veri akışı ile tamamlıyoruz
BIST 100 endeksi, yüzde 0,32 değer kazancıyla günü 1.110 puandan tamamladı.(A1 Capital)
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Haftayı Zayıf Veri Akışı İle Tamamlıyoruz…
BIST 100 endeksi, yüzde 0,32 değer kazancıyla günü 1.110 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 12 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandığı günde, Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,78 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 5,24 ile spor olduğu görüldü.
ABD’de dün açıklanan makroekonomik verilerin birçoğunun beklentilerin altında gerçekleşmesi nedeniyle endeksler üzerinde baskının bir miktar arttığı görüldü. Ana endeksler tarafında Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,82 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 düşüş gösterdi.
Avrupa borsaları günü düşüş ile tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.
Bugün, Yurtiçi ve Yurtdışında sakin veri akışı takip edilecek. Gün içerisinde, yurtiçinde TCMB Beklenti Anketi açıklanması bekleniliyor. Global tarafta ise Euro Bölgesi ve ABD’de Cari Denge Dataları ile Avrupa Merkez Bankası Üyesi Schnabel’in açıklamaları izlenecek.
Yeni işlem gününde, piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak Asya seansında işlem gören endeks ve global endeks vadeli işlem sözleşmelerinde fiyatlama davranışlarında ayrışmanın devam ettiği izleniyor.
· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku Temmuz sonunda 2019 sonuna göre yüzde 4.2 artarak 128.4 milyar dolar oldu.
· İngiltere Merkez Bankası (BoE) gerçekleştirdiği politika toplantısında gösterge faizi değiştirmeyerek yüzde 0,1'de korudu, varlık alım programını ise değiştirmedi.
· Trump: "3 Kasım seçimlerinin sonucu hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebilir" (Kaynak: Anadolu Ajansı)
· Avrupa Parlamentosu, 24-25 Eylül'deki AB liderler zirvesi öncesinde aldığı kararda Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki gerginlikte diyaloğa çağırdı, aksi takdirde AB'nin ek yaptırımları devreye sokmasını istediği açıklandı. (Kaynak: DW)
· TCMB tarafından yayınlanan Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, Yurtdışı yerleşikler 11 Eylül sona eren işlem haftasında Hisse Senetlerinde 30,2 milyon dolar ve DİBS’te 32,4 milyon dolar satıcılı oldular.
· Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 0.4 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde eksi 0.2'ye düştü. AB'de ise temmuzda yüzde 0.9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 0.4 olarak ölçüldü.
· İngiltere’de FTSE endeks serilerinde 18 Eylül Cuma günü kapanışın ardından yapılacak bazı değişiklikler ile endekslerde yer alan Türk hisselerinin de yer değiştireceği açıklandı. (Kaynak: Bloomberght)
· Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.
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