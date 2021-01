Haftayı yoğun veri akışı ile tamamlıyoruz

Haftayı Yoğun Veri Akışı İle Tamamlıyoruz…

BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü yüzde 0,81 düşüşle 1.546 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 34,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,44 ve holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 4,31 ile inşaat olduğu görüldü.

Avrupa borsaları, salgına yönelik aşılama süreci ve ABD'den gelmesi beklenen mali teşvik haberlerinin etkisiyle Perşembe gününü İtalya hariç yükselişle ile tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Princeton Üniversitesi Bendheim Finans Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı değerlendirmede, ""Enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceğiz. Enflasyonun bir süre yüzde 2'nin üstüne çıkmasına izin vermemiz gerek" ifade etti. ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu düşünüyorum diyen Powell, değerlendirmesinde "Düşük enflasyon ekonomide daha zor çözülen bir sorun" ifadesine yer verdi.

ABD Borsaları günü düşüş ile tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini açıkladı. Yardım paketi Corona virüsüyle mücadeleye ve aşıların dağıtılmasına 415 milyar dolar, ailelere doğrudan yardımlara 1 trilyon dolar, küçük işletmelere ve salgından en çok etkilenen topluluklara verilecek desteğe 440 milyar dolar ayrılmasını tahmin ediliyor. Kişi başına verilecek doğrudan çeklerin miktarı 1.400 dolar olarak açıklanırken ayrıca ek işsizlik sigortasının da şu anki haftalık 300 dolar seviyesinden 400 dolara çıkartılacağı açıklandı.

Bugün, Yurtiçinde TCMB Beklenti Anketi ve Bütçe Rakamları takip edilecek. Global piyasalarda İngiltere ve ABD’de açıklanacak olan yoğun veri akışı izlenecek. Ayrıca, ABD’de şirketler 2020 yılı 4.çeyrek bilançoları açıklamaya başlıyor. Bugün, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, PNC Financial Services Group Inc ve Citigroup Inc bilançolarını açıklaması bekleniliyor.

Yeni işlem gününde, ABD’de açıklanan teşvik paketi ardından sabah saatlerinde Asya seansında ve küresel piyasalarda işlem gören endeks / endeks vadeli işlem sözleşmeleri fiyatlama davranışlarında ayrışmanın devam ettiği izleniyor.



Manşette Öne Çıkanlar

· Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, aşılamaların yapılması ve kısıtlamaların azaltılmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinin özellikle yılın ikinci yarısından sonra hız kazanacağını, büyümenin 2021 yılında yüzde 3,5 seviyesinde olmasının beklendiğini ifade etti. (Kaynak: Bloomberght)

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yaptığı açıklamada Türkiye'deki finansmanını 1 milyar eurodan 1,7 milyar Euro’ya çıkardığını açıkladı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye'ye ilişkin beklentilerinde revizyonlara gittiğini açıkladı. OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 daralma beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 0,2'ye revize ederken OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin 2022 büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e yükseltti. OECD, Türkiye'de ortalama enflasyonun 2021'de yüzde 12 ve 2022'de yüzde 10 olacağını tahmin etti. 2021'de yüzde 13,7 işsizlik öngören kuruluş cari açığın gayrisafi milli hasılaya oranının ise yüzde 4,6 olacağını öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre 8 Ocak ile biten yeni yılın ilk haftasında yabancı yatırımcıların net kıymet alımı 777 milyon dolar olarak gerçekleşti.

· TÜİK tarafından açıklanan Konut Satış İstatistikleri Aralık 2020 verilerine göre; Konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre %11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 oldu. Ocak-Aralık döneminde ipotekli konut satışı %72,4 artarak 573 bin 337, diğer satış türlerinde ise %8,9 azalarak 925 bin 979 olarak kaydedildi. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %8,2 azalarak 469 bin 740 oldu. İkinci el konut satışları da %23,0 artarak 1 milyon 29 bin 576 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı %31,3, İkinci el konut satış oranı %68,7 olarak gerçekleşti.

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Kasım 2020 verilerine göre; Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 18,4 milyar ABD doları azalarak 160,9 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 136 milyon ABD doları azalarak 8,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

· Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 9-10 Aralık'ta Frankfurt'ta gerçekleştirdiği toplantısına ilişkin tutanaklar yayınlandı. Notlarda, Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, üyelerin euro kurundaki yükselişten endişe duyduğu ortaya çıktı. Notlarda, euro kurundaki yükselişin enflasyon görünümü üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekildi. Salgının ekonomik etkilerine karşı gerekli olması halinde PEPP'in gelecekte yeni ayarlamalar yaparak sürdürülebileceği ifade edilen tutanaklarda, bazı üyelerin teklif edilen PEPP miktar artışını yeterli bulmadığı belirtildi.

· OPEC'in Aylık Petrol Piyasası Raporu'na göre, yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarının olumlu etkisi üzerine özellikle ABD'de akaryakıt talebinin artışa geçmesi ve Çin başta olmak üzere Asya ülkelerindeki ekonomik faaliyetlerin güçlü bir toparlanma sürecine girmesiyle küresel petrol talebini yukarı çeken ana unsurlar arasında yer aldığı belirtildi. Küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya göre günlük 580 bin varil artarak yaklaşık 92 milyon 930 bin varile ulaştı. OPEC'in günlük ham petrol üretimi de söz konusu dönemde günlük 278 bin varil artarak yaklaşık 25 milyon 360 bin varil oldu. Bu artışla, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı Aralık 2020'de yüzde 27,3’e yükseldi.

· ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 9 Ocak'ta sona eren haftada 181 bin artışla 965 bin oldu.

· Almanya ekonomisi, 2020 yılını yüzde 5 daralmayla tamamlayarak 11 sene sonra ilk defa yıllık bazda küçüldü.

· Haftanın son işlem gününde, global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak Borsa İstanbul’un bugün yatay açılış yapmasını öngörüyoruz. (Açılış beklentisinde uygulanan metodolojide: 0-2,0 puan aralığı yatay, 2,0-4,0 puan aralığı hafif alıcılı, 4,0 puan üstü pozitif, 0--2,0 puan aralığı yatay, -2,0--4,0 puan hafif satıcılı ve -4,0 puan üstü negatif olarak değerlendirilmektedir)