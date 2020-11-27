HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜ SAKİN GEÇEBİLİR

Dün Şükran Günü nedeniyle tam gün kapalı olan ABD piyasaları bugün açılacak olsa da işlemler yarım gün ile sınırlı olacak. Tatil etkisinin devam etmesinin yanı sıra Fed tutanakları başta olmak üzere haftanın önemli gündem maddelerinin geride kalması nedeniyle haftanın son işlem gününde rehavetin biraz daha öne çıktığını bunun da işlem hacimlerine düşüş olarak yansıdığını görebiliriz. Günün ajandasında volatilitenin artmasına neden olacak bir gündem maddesi bulunmazken yurtiçinde ise TL’nin sergileyeceği performansın ön planda kalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz.

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Borsa İstanbul küresel durgunluğa takılıyor. Dün Şükran Günü nedeniyle tam gün kapalı olan ABD piyasaları bugün ise yarım gün işlem görecek. Ancak tatil rehavetinin devam edecek olması nedeniyle küresel borsalardaki fiyat hareketlerinin sınırlı kalmayı sürdürdüğünü görebiliriz. BIST-100 endeksi ise küresel piyasalardaki durgunluğa karşın yukarı yönlü momentumunu koruyarak dün 1340 puanın üzerinde kapanış yaptı. Zirvede oluşan yükselen takoz formasyonu giderek daha da dikkat çekici hale geliyor olsa da endeksin özellikle 1330 puanın üzerinde kaldıkça şimdilik iyimserliğini koruyacağını düşünüyoruz.



Tatil etkisi pariteyi bant aralığında tutuyor. ABD’de tatil etkisinin devam etmesi ve işlemlerin yarım gün ile sınırlı kalacak olması nedeniyle dün olduğu gibi bugün de paritenin genel hatlarıyla sakin bir performans sergileyeceğini tahmin ediyoruz. İşlemlerin sığ kalabileceği günde 1,1900-1,1950 bandı korunabilir. Haftanın son işlem gününde takip edilecek tek konu başlığını ise Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan ekonomik güven endeksi oluşturuyor. Ancak verinin PMI rakamlarına da paralel olarak ivme kaybetmesi beklendiği için pariteye anlamlı bir destek vermesi kolay görünmüyor.

USD/TL yönünü aşağı çevirdi. USD/TL’de aşağı yönlü eğilim güç kazanırken 8,00 seviyesinden giderek daha da uzaklaşıldığını görüyoruz. Son birkaç günde özellikle paritenin yukarı yönlü bir eğilim sergiliyor olmasının da TL üzerindeki baskının azalmasına katkı sağladığını söyleyebiliriz. Teknik açıdan bakıldığında 7,90’ın altında haftalık kapanış yapılması durumunda TL lehine hareket alanının genişleyeceğini tahmin ediyoruz. TCMB ise bugün yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu’nu yayımlayacak. Raporda, finansal duruma ilişkin bilgiler paylaşılırken para politikasına ilişkin bir sinyale ise yer verilmiyor. Dolayısıyla raporun herhangi bir piyasa etkisi de bulunmuyor.



Ons altında güç toplama çabası sonuç vermiş değil. ABD piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle fiyatlar genel hatlarıyla sakin seyretse de dolar endeksinin 92 seviyesinin altına sarkmasının yansımalarını 1820 dolara doğru hareket eden ons altında da gördük. Ancak bu durum anlamlı bir momentum yaratmak için yetersiz kaldı. Öte yandan ABD piyasaları bugün açılacak fakat işlemler yarım gün ile sınırlı kalacak. Dolayısıyla yukarı yönlü denemeler devam edebilecek olsa da değerli metallerin anlamlı bir değişim göstermeden günü tamamlayacağını tahmin ediyoruz. Önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz gibi güçlü bir iyileşmeden söz edebilmek için 1850 doların üzerine çıkılması gerekiyor.