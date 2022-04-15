Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,63 TL'den, Euro 15,82 TL'den, Sterlin ise 19,15 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.974 dolar olan altında, gram altın 927/928 TL, çeyrek altın 1.491/1.492 TL, Cumhuriyet altını ise 6.135/6.139 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,08 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 154, Ethereum 3 bin 34 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Dün 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 108,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 103,14 dolardan alıcı buldu.