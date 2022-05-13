Haftanın son iş gününde piyasalar yükselişte!

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

2022 yılının rekoru olan 15,41 TL'yi aşan Dolar 15,42 TL'den, Euro 16,06 TL'den, Sterlin 18,89 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.828 dolar'dan, Gram altın 905/906 TL'den, Çeyrek altın 1.456/1.457 TL'den Cumhuriyet altını ise 5.995/5.996 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş

Gümüş ise 10,35 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 612, Ethereum 2 bin 111 dolardan işlem görüyor.