Son Dakika
Haftanın son iş gününde piyasalar yükselişte!
Dolar/TL, kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15,40 seviyesinin üzerini gördü. Dolarda günün en yüksek seviyesi (TSİ 09.32) 15,4157 TL olarak kaydedilirken günün en düşük seviyesi ise 15,2578 oldu. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
Ekonomi 13.05.2022, 09:54
İşte piyasalarda son durum...
Dolar, Euro ve Sterlin
2022 yılının rekoru olan 15,41 TL'yi aşan Dolar 15,42 TL'den, Euro 16,06 TL'den, Sterlin 18,89 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Ons altın 1.828 dolar'dan, Gram altın 905/906 TL'den, Çeyrek altın 1.456/1.457 TL'den Cumhuriyet altını ise 5.995/5.996 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş
Gümüş ise 10,35 TL'den fiyatlanıyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 612, Ethereum 2 bin 111 dolardan işlem görüyor.