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MSB: "Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Haftanın son gününde piyasalar fırladı. Altın fiyatları ile birlikte kripto paralar da yüksek seviyelerde. Dolar, euro, sterlin ve gümüş de altını takip ediyor. İşte piyasalardaki son durum...
Ekonomi 25.03.2022, 10:01
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 14,84 TL'den, Euro 16,39 TL'den, Sterlin ise 19,65 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Onsu 1.958 dolar olan altında, gram altın 933/934, çeyrek altın 1.501/1.502, Cumhuriyet altını ise 6.181/6.183 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 12,22 TL'den fiyatlanıyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 44 bin 94, Ethereum 3 bin 143 dolardan işlem görüyor.