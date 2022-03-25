Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,84 TL'den, Euro 16,39 TL'den, Sterlin ise 19,65 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.958 dolar olan altında, gram altın 933/934, çeyrek altın 1.501/1.502, Cumhuriyet altını ise 6.181/6.183 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,22 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 44 bin 94, Ethereum 3 bin 143 dolardan işlem görüyor.