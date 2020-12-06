Haftanın öne çıkan ekonomik gelişmeleri

Bu Hafta Ne Oldu…

Geride bıraktığımız haftada yurt içinde büyüme, imalat sanayi PMI ve enflasyon verileri ön plana çıktı. COVİD-19 salgını nedeniyle duraksamanın yaşandığı 2020 ikinci çeyrekte sert daralan Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma kaydederek %6,7 büyüme gösterdi. Salgında yaşanan ikinci dalgayla vaka sayılarının artması ile birlikte üretim ve yeni siparişlerde kaydedilen yavaşlamanın etkisi, kasımda imalat sektörü PMI verisini 2,5 puanlık azalışla 51,4 seviyesine geriletti. Kasımda enflasyon aylık %2,3, yıllık ise %14,03 oldu. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi, pandemi etkisiyle kasımda 2020 yılının en yüksek seviyesini gördü. Ayrıca yurt dışında imalat sektörü PMI verileri takip edildi. Kasım ayında imalat sektörü PMI ABD’de 56,7, Almanya’da 57,8, İngiltere’de 55,6 ve Euro Bölgesi’nde 53,8 değerini aldı. Haftaya pozitif başlayan ve hafta genelinde karışık bir görüntü sergileyerek 1.284-1.339 puan aralığında hareket eden BİST100 Endeksi, %0,16 artışla 1.330,9 puandan haftayı tamamladı. Pazartesi açıklanan büyüme verisi sonrası, 7,85’ten hafta boyunca gördüğü en düşük seviye olan 7,74’e kadar çekilen Dolar/TL kurunun, dün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası 7,92 sınırına kadar tepki verdiğini gördük. Euro/TL ise 9,28-9,61 aralığında hareket etti. Aşı gelişmeleri konusundaki gündemin yerini ekonomik toparlanmaya yönelik endişelere bırakması ve ABD’de mali teşvik paketi beklentilerinin artması ile hafta başında 1.765 dolara altına kadar gerileyen altının onsu tekrar 1.800 doların üzerinde seyrederken, gramı ise ons fiyatındaki yükselişten destek bularak 469 TL’yi gördü. Petrol piyasasında bu hafta gözler OPEC+ toplantısından çıkacak kararda oldu. Hafta genelinde 47-48 dolar seviyesinde seyreden Brent tipi petrolün varili, dün gerçekleştirilen toplantı sonrasında 2021 yılı Ocak ayından itibaren ne kadar üretim yapacağına dair karara varılmasından destek bularak bugün 50 dolar seviyesine doğru hareketlendi. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı haftaya 380,7 seviyesinden başlayarak hafta sonuna doğru 368,7 seviyesine kadar geriledi. Yurt dışı yerleşik yatırımcılar 20-27 Kasım haftasında reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 234,1 milyon dolar hisse senedi, 147,2 milyon dolar repo dahil Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 228 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

11,21x olan BİST100 cari F/K çarpanı 9,4x olan 5 yıllık ortalamasına göre %19,8 primli. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki primin yanında önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.

2019’da tamamı ikinci yarıda olmak üzere toplam 1.200 baz puan indirime giderek politika faizini %12,00 seviyesine indiren TCMB, yılın ilk 5 toplantısında 375 baz puan indirimle haftalık repo faizini %8,25’e çekti. 24 Eylül’de son iki yıldaki ilk faiz artırımını gerçekleştirdi ve politika faizini 200 baz puan artışla %10,25’e çekti. 22 Ekim’deki toplantısında ise haftalık repo faizini %10,25 seviyesinde bıraktı. Naci Ağbal’ın göreve geldikten sonra yapılan 19 Kasım toplantısında haftalık repo faizi 475 baz puan artışla %15,00’e yükseltildi.

Kasım ayında %2,30 artan TÜFE’nin TCMB beklenti anketine göre; Aralık ayında %0,74, Ocak ayında %1,28, 2020 yılı sonunda %12,47 ve 12 ay sonrasında %10,77 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2020 sonunda 7,89, 12 ay sonrasında ise 8,41 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2020 sonunda 30,9 milyar dolar, 2021 yılında ise 22,1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2020 ve 2021’de sırasıyla -%0,6 ve %4,0 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %14,49, 3 ay sonrasında %14,67, 6 ay sonrasında %13,98 ve 12 ay sonrasında ise %12,29 olması beklenmektedir. Hali hazırda %13,76 olan 10 yıllık tahvil faizlerinin 12 ay sonrasında %12,65 seviyesinde dengeleneceği beklenmektedir.

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https://www.bmd.com.tr/page/rapor_detay/4516/haftalik-bulten-04.12.2020.htm