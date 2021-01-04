Haftanın altın analizi

2020 yılını 1898 seviyelerinde kapatan XAUUSD yeni yılın ilk haftasına yukarı yönlü hareketlenmeler ile başladı.

Yukarı yönlü kademeli hareketlenmeler ile birlikte 1900 doların üzerine çıkan ons altın, yaklaşık olarak son iki ay önce fiyatlandığı seviyeleri görüyor.

Özellikle Amerika kanadında reel tahvil getirilerinde yaşanan düşüş altındaki yukarı yönlü hareketlenmeleri destekliyor.

Fed kanadında ise piyasalar yakın zamanda sıkılaşma hamlesi gelebileceğini düşünmüyor ve Fed’in güvercin tutumları da zaman zaman altındaki bu yukarı yönlü hareketlenmeleri destekliyor.

Gün içerisinde piyasalar Amerika kanadından gelecek olan Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi verisini takip edecek. Veri TSİ 17:45’te açıklanacak.

Haftaya genel bir bakış açısı ile baktığımızda ise Amerika kanadından haftanın son işlem gününde gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi haftanın öne çıkan ekonomik verileri arasında yer alıyor.

XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerin devamında sırasıyla 1929.28 – 1963.43 – 1992.10 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1900.08 – 1855.69 – 1823.55 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.