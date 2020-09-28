Haftalık piyasa takvimi 28 Eylül-2 Ekim 2020
28 Eylül-2 Ekim 2020 haftası yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi, GTS’ye Göre Dış Ticaret Dengesi, Brüt Dış Borç Stoku, İstanbul Perakende Fiyatlar, TCMB’nin yayınlayacağı 24 Eylül tarihli PPK toplantı özeti ve İmalat Sektörü PMI verileri ön plana çıkıyor.
28 Eylül-2 Ekim 2020 haftası yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi, GTS’ye Göre Dış Ticaret Dengesi, Brüt Dış Borç Stoku, İstanbul Perakende Fiyatlar, TCMB’nin yayınlayacağı 24 Eylül tarihli PPK toplantı özeti ve İmalat Sektörü PMI verileri ön plana çıkıyor.
Yurt dışında;
ABD’de Öncü Mal Ticaret Dengesi, S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları, CB Tüketici Güven Endeksi, ADP Özel Sektör İstihdamı, GSYH, Chicago PMI, Bekleyen Konut Satışları, DOE Petrol Stokları, Kişisel Gelirler, İşsizlik Başvuruları, İmalat Sektörü PMI, ISM İmalat Endeksi, İnşaat Harcamaları, Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı, Michigan Tüketici Güven Endeksi, Fabrika Siparişleri, Dayanıklı Mal Siparişleri;
Çin’de NBS İmalat Sektörü PMI;
Japonya’da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi Merkez Bankası’nın açıklayacağı ‘Fikir Özeti’ Raporu, Perakende Satışlar, Tankan İmalatçılar Endeksi, Jibun Bank İmalat Sektörü PMI, İşsizlik Oranı;
Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi, Perakende Satışlar, Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı, BME İmalat Sektörü PMI, S&P Kredi Notu;
İngiltere’de GSYH, Cari İşlemler Dengesi, CIPS İmalat Sektörü PMI;
Euro Bölgesi’nde Ekonomik Görünüm Endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi, İmalat Sektörü PMI, Üretici Fiyat Endeksi, AB Liderler Zirvesi ön plana çıkıyor.
1 Ekim Salı ve 2 Ekim Çarşamba günleri Shanghai Borsası ‘Güz Ortası Festivali’ nedeniyle kapalı olacak.
Rapor İçin tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/page/rapor_detay/4378/haftalik-piyasa-takvimi-28-eylul-2-ekim-2020.htm
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