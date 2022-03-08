Hacizli malların internetten nasıl satılacak? İşte şartlar...

Adalet Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğine göre, taşınır açık artırmayla satılacak. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, artırma başlangıç tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecek.

Elektronik Satış Portalı’ndaki ilan ve şartname, artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulacak. İkinci artırmanın başlangıç tarihi, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek. Elektronik Satış Portalı’ndaki açık artırmada teklif verme süresi yedi gün belirlendi.

En düşük teklif 100 TL olacak

Artırmaya katılabilmek için hacizli malın tahmini bedelinin yüzde 10’unu karşılayacak tutardaki nakit teminat, en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün 23:30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılacak.

Açık artırmada teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek ve bilişim sisteminde gösterilemeyecek.

Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve her durumda 100 TL’den az olamayacak. En yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak.

İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren yedi gün içinde satış bedelini satışı yapan icra dairesi hesabına ödemek zorunda olacak. Satılan mal, ihale kesinleşmeden teslim edilmeyecek ve resmi sicilde alıcı adına tescil edilmeyecek.

Uygulama en geç bir yıl içinde başlayacak

Yönetmelikle getirilen düzenleme, Adalet Bakanlığı’nca resmi internet sitesinden elektronik satış uygulamasına geçileceği duyurulan il veya ilçelerde belirlenen tarih itibariyle ilan edilecek artırmalarda, ülke genelindeyse bugün itibariyle en geç bir yılın sonunda ilanı yapılacak artırmalarda uygulanacak.