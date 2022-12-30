H-ÜFE yıllık yüzde 98,82 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 98,82, aylık yüzde 0,25 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 76,24, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,69 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 111,71 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 111,71, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 103,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 70,88, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 87,16, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 82,11, idari ve destek hizmetlerde yüzde 96,25 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 0,37 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,37 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,67 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,90 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,39 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,09 azalış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,05 azalış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE’ye göre 18 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri yüzde 44,73, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 46,67, diğer mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 64,52 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 133,74, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 127,93, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 124,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE’ye göre 13 alt sektör daha düşük, 14 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 8,60, konaklama hizmetleri yüzde 5,82, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 5,55 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 8,60, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 4,13, yiyecek ve içecek sunum hizmetleri yüzde 3,64 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.