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Güzel haberler piyasalara da olumlu yansıdı

Piyasalar, COVID-19 salgınında tedaviye yönelik ABD'den gelen olumlu haberlerin desteğiyle yeni haftaya pozitif bir başladı. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL ve euro/TL ise sakin.

Ekonomi 24.08.2020, 09:28
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Güzel haberler piyasalara da olumlu yansıdı

Küresel piyasalar, COVID-19 salgınında tedaviye yönelik ABD'den gelen olumlu haberlerin desteğiyle yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. ABD'de gıda ve ilaç düzenleme kurumu FDA tarafından iyileşen COVID-19 hastalarının kanından alınacak plazmanın tedavi yöntemi olarak kullanılmasına verilen onayın ardından salgının hız kaybedeceği umutları artmış durumda. ABD vadelilerinde yüzde 0,4'leri bulan artışlar yaşanırken Asya geneline yeşil ekranlar dikkat çekiyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,65 artarak altı ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. Japonya'nın Nikkei endeksi kayıplarını toparlayarak yüzde 0,4 yükseldi. Çin hisse piyasaları da yükselirken, lokomotif hisseleri izleyen yüzde 0,8 arttı. Bu ayın başında iki yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra dalgalı seyreden Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseldi. Financial Times'ın Trump yönetiminin seçim öncesinde İngiltere'de üretilen koronavirüs aşısının ABD'de kullanılmasını hızlandırmak için düzenleyici onay çıkarmayı gözden geçirdiği haberi de piyasadaki iyimserliği artırdı.

Yurt içinde ise turizm istatistikleri  dışında bugün açıklanacak önemli bir veri gündemi bulunmazken; döviz kurları haftaya sakin başladı. Dolar/TL 7,32'nin üzerinde değerlenirken Euro/TL 8,63ten el değiştiriyor. 

Koronavirüs tedavisinde atılan adımların yarattığı risk iştahı altın fiyatlarını geriletti

ABD'de FDA'nın koranvirüs tedavisinde hastalığı geçirmiş kişilerden alınan kan plazmasının kullanımına onay vermesinin yarattığı olumlu havanın risk iştahını artırması, güvenli liman olan altında satışları tetikledi.

Uluslararası piyasanda spot altın fiyatı bu sabah 1930 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda da Cuma gününe göre yüzde 0,35 kayıpla 1933 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, altın fiyatlarında yönün belirlenmesinde Fed Başkanı Powell'ın Perşembe günü Jackson Hole'da yapacağı konuşmanın belirleyici olacağını ifade ediyorlar. Fed'in salgından uzun vadeli toparlanmayı ne kadar agresif şekilde yönetmeye çalışacağı konusunda Powell'dan gelecek sinyallerin piyasaya yön vereceğini vurguluyorlar.

Petrol fırtınaya rağmen yatay

Petrol fiyatları, yakıt talebini düşürerek fiyatlardaki artışı sınırlayan koronavirüs tecrit önlemlerine dair endişeler nedeniyle, Meksika körfezindeki petrol üretiminin yarısını
durduran fırtınalara rağmen yatay kaldı.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,1 düşerek 44,33 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,1 gerileyerek 42,32 dolarda işlem gördü.

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